Schluss mit Streaming, ab ins Kino: Was man jetzt wo sehen kann

Die Kinos dürfen wieder aufsperren – doch nicht alle tun es, denn die großen Blockbuster lagern noch im Wartezimmer der Weltvertriebe. Wovon die Öffnung abhängt und was es schon jetzt zu sehen gibt.

Wenn die Kinos am Mittwoch wieder öffnen dürfen, konkurrieren sie in Sachen Abendgestaltung nicht nur mit Theatern und Lokalen, sondern auch mit dem Heimkino, an das sich das filmhungrige Publikum im letzten Jahr gewöhnt hat. Zu dessen Annehmlichkeiten – bequemes Sofa, keine quasselnden Sitznachbarn – kommt schließlich die Entwicklung, dass fürs Kino produzierte Filme oft direkt im Netz landen. Auch der neueste Disney-Film, „Cruella“, kommt nächste Woche im Stream heraus: keine leichten Zeiten für Lichtspielhäuser.