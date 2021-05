Entschleunigung in Brüssel

Auf fast allen Straßen Brüssels gilt seit Jänner Tempo 30. Die erste Zwischenbilanz ist positiv - vor allem für die Autofahrer selbst.

Seit Jahresbeginn gilt in Brüssel auf fast allen Straßen etwas, was sich in Wien nicht einmal die gewesene grüne Vizebürgermeisterin getraut hat: Tempo 30. Dieser Tage zog die Stadtregierung eine erste Bilanz, die erwartungsgemäß positiv ausfiel. Die Zahl der Unfälle sank, der Verletzten, und auch der Toten. Am meisten profitierten die Autofahrer: im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020 gab es in den ersten vier Jahresmonaten 460 Unfälle. Heuer waren es 108. Was ich bemerkenswert fand: die gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit betrug schon vor der Senkung der Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 auf 30 km/h nur 34,7 km/h. Jetzt sind es auf diesen Straßen 29,6 km/h. Niemand kann mir weismachen, dass diese geringe Senkung die Autofahrer in Zeitnöte brächte.

Der 30er sollte also auf breite Zustimmung stoßen. Das Problem ist nur: Am Lenkrad ist jeder sich selbst der nächste. Das ist auch verständlich, denn wenn man von A nach B will, aber nicht so schnell vorankommt, wie man das möchte oder muss, interessiert einen der Durchschnitt nicht. Trotzdem bin ich jeden Morgen, wenn ich unsere Tochter mit der Tramway oder dem Fahrrad zur Vorschule bringe, erschüttert, wie gedankenlos manche Zeitgenossen durch 30er-Zonen rasen, obwohl da Trauben von Kindern und Eltern sich vor den Schultoren drängen. Als ich mich eines Tages erfrechte, einer noblen Dame im deutschen Edel-SUV in Erinnerung zu rufen, dass auf der Wohnstraße, die sie gerade durchrast hatte, sogar nur 20 km/h erlaubt sind, muffte sie mich an: „Sind Sie Polizist?“ (auf dem Rücksitz waren übrigens ihre Kinder festgeschnallt).

Was soll man darauf sagen? Es bringt erfahrungsgemäß wenig, solche Menschen an den arithmetischen Zauber der Quadratwurzel zu erinnern und daran, dass Bremswege nicht linear mit der Geschwindigkeit länger oder kürzer werden. Mittelfristig, hoffe ich, wird sich die Akzeptanz der stadtweiten 30er-Zone (mit Ausnahme einiger Hauptverkehrsachsen, wo weiterhin 50 gilt) durchsetzen: Einfach deshalb, weil die Masse sich daran hält, und der Mensch ein Gewohnheitstier ist.