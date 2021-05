Was bedeutet Österreichs Ja zu EU-Schulden

Der Nationalrat stimmt am Mittwoch der künftigen Finanzierung der EU zu.

Als eines der letzten EU-Länder wird Österreichs Nationalrat am Mittwoch die neuen EU-Eigenmittelregeln absegnen. Eine Mehrheit aus Abgeordneten von ÖVP, SPÖ, Grünen und Neos wird zustimmen. Mit der Ratifizierung wird für Brüssel der Weg frei, erstmals Schulden aufzunehmen und den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds zu finanzieren. Die Warnungen vor einer Schuldenunion wollen nicht verstummen, haben aber bisher wenig Wirkung gezeigt. In Deutschland hat das Bundesverfassungsgericht nach einer Klage durch eine Initiative von AfD-Gründer Bernd Lucke die neue Finanzierungsform der EU abgesegnet. Und auch in Österreich warnte lediglich die FPÖ vor einem „Ausverkauf“ des Staates und mehr Kompetenzen für die Gemeinschaft.