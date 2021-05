Die Großproduzenten des Plastikmülls

Plastikmüll in Panama-City

20 globale Konzerne produzieren mehr als die Hälfte der Einwegplastik-Produkte pro Jahr, zeigt eine internationale Studie. Sie konterkarierten damit die Bemühungen zur Lösung der Plastikmüll- und Klimakrise, meinen die Autoren.

Trinkflaschen, Einkaufssackerln, Strohhalme, Essensverpackungen, Wegwerf-Masken – 130 Millionen Tonnen Plastik landen jedes Jahr im Müll. Der Großteil davon sind Einweg-Produkte, die nach kurzem Gebrauch ihren Weg in Verbrennungsanlagen, auf Deponien, in die Umwelt oder die Ozeane finden. Doch trotz der gigantischen Menge an Abfall ist der Produzenten-Kreis des Plastikmülls erstaunlich gering: Allein 20 globale Konzerne produzieren mehr als die Hälfte des jährlich verbrauchten Einweg-Plastiks. Laut einer Studie der australischen Minderoo-Foundation stammen von ihnen 55 Prozent davon.