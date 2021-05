Österreich öffnet: Wenn Politiker zu Bier und Kaffee ausrücken

Drucken

Hauptbild • Michael Ludwig im Café Frauenhuber in Wien • (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Nach mehr als sechs Monaten dürfen die Lokale wieder aufsperren. Kanzler, Minister, Bürgermeister und Co. nutzen das Ende der strengen Coronaauflagen für medienwirksames Essen und Trinken.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) zelebrieren heute, Mittwoch, um 13.00 Uhr die Öffnung der Gastronomie mit einem Mittagessen im Schweizerhaus im Wiener Prater. Um 17.00 Uhr wird das Quartett in der Wiener Staatsoper erwartet. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nahm die mit dem 19. Mai in Kraft tretenden Öffnungen zum Anlass, um schon am Morgen das älteste Kaffeehaus Wiens, das Café Frauenhuber im ersten Bezirk, zu besuchen.

Bürgermeister Michael Ludwig und WKW-Präsident Walter Ruck (c) APA/ROLAND SCHLAGER (ROLAND SCHLAGER)

Freilich kam Ludwig dorthin nicht allein: Begleitet wurde er nicht nur von Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck, sondern auch einer Reihe von Journalisten und Fotografen. Sowohl Ludwig als auch Ruck zeigten sich optimistisch, dass kein neuerlicher Lockdown nötig sein werde - und dankten den Bürgern wie auch den Gastronomen, deren Lokale aufgrund der Pandemie mehr als sechs Monaten zugesperrt sein mussten, für ihre Geduld. „Es ist wirklich ein schöner, ein großer Tag", betonte Ruck.

Ruck und Ludwig (c) APA/ROLAND SCHLAGER

Schon früher unterwegs war ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Er besuchte einen musikalischen Gruß mit Musik-Ensembles am Josefsplatz in Wien.

ÖVP-Klubobmann August Wöginger während eines musikalischen Grußes mit Musik-Ensembles am Josefsplatz in Wien (c) APA/OVP-KLUB/NIDETZKY (NIDETZKY)

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zog es indes schon am Dienstag zum Bieranstich ins Wiener Restaurant Figlmüller.

Bundeskanzler Sebastian Kurz am 18. Mai während eines Bieranstichs im Restaurant Figlmüller (c) BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC (DRAGAN TATIC)

In Wien müssen Beschäftigte in der Gastronomie durchgehend getestet sein, wenn sie arbeiten. Ein einmaliger Selbsttest in der Woche, so wie in der Bundesverordnung festgehalten, reicht nicht. Sollten sie über keinen aktuell gültigen Nachweis eines negativen Tests verfügen, müssen die betreffenden Personen eine FFP2-Maske tragen. Dies gilt nicht nur für Personen mit Kundenkontakt, also etwa Personal im Service, sondern für alle Mitarbeiter.

Entsprechend groß gestaltet sich auch der Andrang auf die Testkits, die den Betriebe kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 500.000 der PCR-Gurgeltests seien ausgegeben worden, teilte die Wirtschaftskammer am Mittwoch mit. Die Aktion wurde bis Juni verlängert.

(APA/Red.)