Niederösterreich stellt Impfung für Zwölf- bis 15-Jährige in Aussicht

Laut einer Studie in den USA entsprechen die Nebenwirkungen der Biontech/Pfizer-Impfung bei den Zwölf- bis 15-Jährigen jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren.

Niederösterreich startet ab sofort mit den Impf-Vormerkungen für Zwölf- bis 15-Jährige - dabei gibt es noch gar keinen von der Behörde EMA zugelassenen Impfstoff für diese Altersgruppe. Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf geht aber davon aus, dass die Freigabe Ende Mai oder Anfang Juni kommen wird.

Die Impfbereitschaft in Niederösterreich sei Pernkopf zufolge sehr hoch. „Aktuell sind schon mehr als 75 Prozent der impfbaren Bevölkerung in Niederösterreich geimpft oder haben einen Termin gebucht. Mit unserem Weg, alle Altersgruppen für die Impfung freizuschalten, haben die Menschen in Niederösterreich rasch Klarheit und Sicherheit, wann und wo ihre Impfung stattfindet“, sagt er. Bisher ist der Biontech-Pfizer Impfstoff Comirnaty, der voraussichtlich auch bei den Jungen zum Einsatz kommen wird, in der EU nur für Personen ab 16 Jahren zugelassen. Für junge Erwachsene ab dem 18. Lebensjahr können auch alle anderen in Österreich verfügbaren Impfstoffe verwendet werden.

Studie: Nebenwirkung wie bei Geimpften über 16 Jahre

Laut einer klinischen Studie in den USA entsprechen die Nebenwirkungen der Biontech/Pfizer-Impfung bei den Zwölf- bis 15-Jährigen jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren. Die Impfung habe bei den insgesamt 2260 Teilnehmenden eine Wirksamkeit von hundert Prozent gezeigt und sei gut vertragen worden. In Kanada und den USA ist der Wirkstoff bereits für die 12- bis 15-Jährigen zugelassen.

Wenn es mit der Impfstoff-Zulassung für Jugendliche unter 16 Jahren auch in der EU dann soweit ist, will Niederösterreich das erste Bundesland sein, das dafür gerüstet ist. Die Vormerkung für Zwölf- bis 15-Jährige durch die Erziehungsberechtigten ist auf der Webseite www.impfung.at bereits seit Dienstag möglich. Damit will man den Eltern und Kindern eine „gute Perspektive“ geben.

Das Vormerksystem für Kinder sei laut Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig zudem nützlich, um einen Überblick über den Bedarf zu bekommen. „Daraus erkennen wir auch, ob wir noch Überzeugungsarbeit für die Impfung leisten müssen“, sagt sie.

Unverständnis aus Wien für Niederösterreichs Strategie

In Wien kann man sich eine Impf-Schwerpunktaktion für Jugendliche in Wien noch vor dem Sommer „sehr gut" vorstellen, sagte Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) kürzlich. Warum Niederösterreich einen anderen Weg geht als ursprünglich geplant, könne er nicht nachvollziehen. „Niederösterreich kann auch nur so viele Impftermine freischalten, wie wir in der gemeinsamen Planung als Grundlage haben. Also wird in Kürze der Katzenjammer sein in Niederösterreich, weil es plötzlich keine Impftermine mehr gibt bis Ende Juli. Wir hatten eine gemeinsame Strategie vereinbart“, sagt Hacker.

(APA/red.)