Auch nach Frankreich kehrt die Normalität zurück

Vorerst sind nur Außenräume der Gastronomie für Gäste zugelassen. Auch Museen, Theater und Kinos haben ab heute wieder geöffnet.

Nicht nur in Österreich, sondern auch in Frankreich sind am Mittwoch umfangreiche Coronalockerungen in Kraft getreten. In Frankreich dürfen Lokale aber nur Außenbereiche während in Österreich auch Innenräume unter Auflagen wieder geöffnet sind. Für die Außenbereiche von Frankreichs Lokalen gilt eine Begrenzung auf die Hälfte der maximal zulässigen Gäste. Am 9. Juni sollen dann auch wieder die Innenräume der Gastronomie geöffnet werden.

"Ich hatte schon drei Gäste, die bei mir ihren Kaffee getrunken haben, das fühlt sich gut an", sagte Pascal, der eine Brasserie im Pariser Viertel Montmartre betreibt. Mit den Öffnungen kehre wieder "echtes Leben" in die Hauptstadt ein, sagte die Pariserin Amelie. Sie freue sich schon auf Treffen mit ihren Freundinnen in den Cafes und Bars.

Ausgangssperre erst ab 21 Uhr

Seit Mittwoch sind in Frankreich auch "nicht essenzielle“ Geschäfte und Kaufhäuser, ebenso wie Museen, Kinos und Theater wieder geöffnet. Die nächtliche Ausgangssperre gilt in ganz Frankreich nun erst ab 21.00 Uhr und damit zwei Stunden später als bisher.

Voraussetzungen für die Coronalockerungen waren in Frankreich wie auch in Österreich sinkende Infektionszahlen sowie Fortschritte bei den Impfkampagnen. In Frankreich ist die Sieben-Tage-Inzidenz stark rückläufig, zuletzt lag sie bei 140. Vor drei Wochen war sie noch mehr als doppelt so hoch. In Frankreich haben inzwischen gut 20 Millionen Bürger mindestens eine Corona-Impfdosis erhalten, das entspricht knapp einem Drittel der Bevölkerung. Auch in Österreich sank die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt stetig.