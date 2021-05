Rechtswidrige Kündigungen können bei Auftragsvergabe schaden

Das MAN-Werk in Steyr

Bestätigt sich die Ansicht, wonach die von MAN Steyr abgegebenen Kündigungsverzichte im Rahmen der Standortgarantien echte Betriebsvereinbarungen darstellen, könnten dennoch ausgesprochene Kündigungen die vergaberechtliche Zuverlässigkeit stören.

Grundsätzlich ist die Prüfung betriebsbedingter Kündigungen eines Bieter-Unternehmens im Rahmen von Vergabeverfahren nicht vorgesehen. Im Fokus der relevanten Regelungen stehen vorrangig Vertragsverletzungen, etwa in Zusammenhang mit einer mangelhaften Leistungserbringung im Zuge eines früheren Auftrages, sowie Verstöße gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften. Im besonders gelagerten Fall MAN Steyr ist die vergaberechtliche Prüfung dennoch angebracht.

Das Bundesvergabegesetz (BVergG) sieht vor, dass öffentliche Aufträge nur an befugte, leistungsfähige und zuverlässige Bieter vergeben werden dürfen. Jeder Bieter muss die Erfüllung unternehmensbezogener Mindestanforderungen, sogenannte Eignungskriterien nachweisen. Der Auftraggeber soll nicht gezwungen werden, Vertragsverhältnisse mit Unternehmen einzugehen, von denen die Auftragserfüllung aufgrund objektiver Umstände nicht zu erwarten ist. Zuverlässig sind Bieter, bei denen kein Ausschlussgrund im Sinne des BVergG vorliegt. Da die gesetzliche Aufzählung dieser Gründe taxativ ist, muss ein Ausschluss aus dem Vergabeverfahren zwingend auf einem Ausschlusstatbestand basieren.

Auftraggeber müssen Ausschlussgründe wahrnehmen

Der öffentliche Auftraggeber ist verpflichtet nachgewiesene Ausschlussgründe wahrzunehmen. Er darf sie nicht unter den Tisch fallen lassen und den Zuschlag dem betroffenen Bieter erteilen. Die diesbezügliche Ausscheidensentscheidung liegt nämlich nicht in seiner Disposition.

MAN Steyr hat im Rahmen von Standortgarantien die Beschäftigungssicherung gegenüber der Belegschaft zugesagt. Abhängig von der (arbeits-)rechtlichen Qualifikation dieses mehrmals bekräftigten Ausschlusses betriebsbedingter Kündigungen, kommt hinsichtlich der Missachtung dieser Zusagen eine schwere berufliche Verfehlung in Betracht. Das BVergG nennt in diesem Zusammenhang etwa Verstöße gegen Bestimmungen des Arbeits-, Sozial- und Umweltrechts. Die Strafbarkeit dieser Rechtsverletzungen wird hingegen nicht gefordert. Die Bestimmung umfasst Verfehlungen, die ähnliche Rückschlüsse auf die Zuverlässigkeit des Unternehmers zulassen, wie es etwa bei einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wettbewerbsverzerrenden Absprache der Fall wäre. Der EuGH definiert den Tatbestand weiter und subsumiert darunter jedes fehlerhafte Verhalten, das Einfluss auf die berufliche Glaubwürdigkeit des Unternehmers hat. Gefordert wird jedenfalls ein Verhalten, das beim Unternehmer auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit schließen lässt. Jedenfalls muss ein Konnex der Verfehlung zur beruflichen Tätigkeit bestehen und auch hinsichtlich ihrer Rechtsfolgen und des Verschuldens sollte sie entsprechend gravierend sein.

Betriebsvereinbarung als Schlüsselfrage

Der Grazer Universitätsprofessor Gert-Peter Reissner vertritt die Ansicht, dass die von MAN abgegebenen Kündigungsverzichte im Rahmen der Standortgarantien echte Betriebsvereinbarungen darstellen (es gibt allerdings auch ein von MAN in Auftrag gegebenes Gutachten, wonach die österreichische Vereinbarung an eine deutsche Rahmenvereinbarung gebunden sei, die ihrerseits aufgehoben wurde, sodass auch die in Österreich ausgesetzt sei). Bestätigt sich Reissners Ansicht, sind allfällige, dennoch ausgesprochene betriebsbedingte Kündigungen rechtsunwirksam. Diese Rechtsmeinung wird unter anderem damit begründet, dass Betriebsvereinbarungen im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes (ArbVG) normative Wirkung entfalten und ihr Regelungsinhalt, trotz erfolgter Kündigung der Standortsicherungsverträge, aufgrund ihrer gesetzlich vorgesehenen Nachwirkung weiterhin rechtsverbindlich ist.

Werden die geplanten Kündigungen realisiert, darf daher aus gutem Grund davon ausgegangen werden, dass diese Vorgehensweise mit Verstößen gegen Bestimmungen des ArbVG einhergeht. Obwohl die Dienstverhältnisse in diesem Fall aufrecht bleiben, wären die mit diesen unzulässigen Kündigungen verbundenen Rechts- und Kostenfolgen insbesondere vor dem Hintergrund der Anzahl der betroffenen Arbeitnehmer und der zur Rechtsdurchsetzung erforderlichen Leistungs- bzw Feststellungsklagen gravierend. Durch eine derartige in Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit stehende Verfehlung besteht keine Gewähr, dass das Unternehmen gewillt ist, vertragliche Verpflichtungen einzuhalten.

Keine konzernübergreifende Wirkung

Vor diesem Hintergrund wäre es daher durchaus denkbar, dass allfällige, entgegen den bestehenden arbeitsverfassungsrechtlichen Verpflichtungen, ausgesprochene betriebsbedingte Kündigungen geeignet sein könnten, als schwere berufliche Verfehlung die Vertrauenswürdigkeit und vergaberechtliche Zuverlässigkeit der MAN als Bieterin in einem Vergabeverfahren infrage zu stellen. Derartige Folgen sollten in der unternehmerischen Entscheidung über den Standort jedenfalls mitberücksichtigt werden, auch wenn sie grundsätzlich nicht konzernübergreifend gelten.

Allfällige Ausschlussgründe sind von allen öffentlichen Auftraggebern im Rahmen der Beschaffung wahrzunehmen.