Antonio Latella inszeniert im Akademietheater Oscar Wildes "triviale Komödie für ernsthafte Leute". "Wer treibt es hier mit wem?", fragte schon Jelinek in ihrer Bearbeitung - und enthüllte das Genderdrama in dem Stück.

Wie geht's Dir, Ernst, was treibst Du in der Stadt?", fragt Algernon. "Wo bitte soll ich es denn sonst treiben? Auf dem Land wird man doch dauernd beobachtet", antwortet Jack Worthing - der eigentlich John heißt, sich aber Ernst nennt, um eine Dame zu beeindrucken, die überzeugt ist, sich nur in einen Burschen namens Ernst verlieben zu können.

Ist dieser Dialog nun von Oscar Wilde oder von Elfriede Jelinek, die eine Bearbeitung/Übersetzung der allseits beliebten Wilde-Komödie "Bunbury" verfasst hat? Natürlich von Jelinek, die für ihre experimentellen Sprachspiele 2004 den Literaturnobelpreis erhielt. 2005 wurde ihre Überschreibung von Oscar Wildes "Ernst sein ist alles oder Bunbury" im Wiener Akademietheater gezeigt. Es inszenierte Falk Richter, Autor ("Gott ist ein DJ") und Regisseur mit popkultureller Affinität. Die Aufführung deckte vor allem die sexuellen und sozialen Doppelbödigkeiten des Stückes auf. Friedensrichter John Worthing und der Aristokrat Algernon Moncrieff sind bei Jelinek/Richter ein Paar. Jetzt aber müssen oder wollen sie heiraten. Könnten nicht auch ihre Partnerinnen Gwendolen und Cecily ein erotisches Techtelmechtel anfangen? Vielleicht, aber das Dekorum muss gewahrt werden.

Was braucht ein "idealer Gatte"?

Oscar Wilde selbst hat mit der Scheinheiligkeit der viktorianischen Gesellschaft schmerzlichste Bekanntschaft gemacht. Der irische Beau, wohl ein Ebenbild seines Romanhelden Dorian Gray, liebte seine beiden Söhne, aber auch einen jungen Aristokraten aus schottischem Geblüte: Alfred Douglas. Als dessen Vater das Verhältnis aufdeckte, klagte Wilde wegen Verleumdung. Der Dichter verlor den Prozess, wurde selbst wegen Unzucht vor Gericht gebracht und zu Zuchthaus und Zwangsarbeit verurteilt. Gesundheitlich schwer angeschlagen, starb er mit 46 Jahren 1900 in Paris.



Nur fünf Jahre zuvor wurde "Bunbury, eine triviale Komödie für ernsthafte Leute", wie Wilde sein Stück im Untertitel nannte, in London uraufgeführt. Verpackt in ein "triviales" Spiel werden hier eherne Standesregeln verhandelt. Expertin hierfür ist Lady Bracknell. In diese Figur packte Wilde allerlei Bosheiten. So zeigte er, was er von der Upperclass dachte. Vor allem in dem Verhör, das Bracknell mit ihrem möglichen Schwiegersohn John/Jack anstellt, nachdem dieser ihrer Tochter Gwendolen einen Antrag gemacht hat. Es geht darum, Jack Worthings Wert zu erkunden. Bracknells Ansichten hierzu: Das Wichtigste für den "idealen Gatten" ist es, Geld zu haben, das nicht aus Arbeit, sondern aus Grundbesitz und Wertpapieren stammt. Wissen sei entbehrlich, Ignoranz hingegen eine "köstliche Frucht". Bildung, speziell beim gewöhnlichen Volk, erläutert die Lady, ermutige bloß zu Revolten. Unverzichtbar hingegen sei, dass man "von Familie" ist. Als Jack eingestehen muss, dass er leider mit keinen noblen Vorfahren aufwarten kann, weil er seine richtigen Eltern gar nicht gekannt hat, ist das Bewerbungsgespräch sofort beendet.

Es ist schon interessant, wie Wilde bei den feinen Leuten wohl gelitten war, solange er sie amüsierte - selbst wenn er ihnen einen Spiegel vorhielt. Sie ließen ihn aber umgehend fallen, sobald er ihre ungeschriebenen Gesetze verletzte. Nicht umsonst heißt der Pfarrer Chasuble: In der Mode ist das eine lange Jacke, in der Kirche die Kasel, jedenfalls ein Kleidungsstück, das viel verbirgt. Und zu verbergen hat fast jeder etwas in "Bunbury". Das lautmalerische Wort "Bunburying", das im Englischen natürlich viel besser klingt als im Deutschen ("Bunburysieren"), verweist auf ein Versteckspiel, auf die Leidenschaften wohlanständiger Bürger, von denen niemand wissen darf. Das Bürgertum agierte beim "Ernst sein" fast noch strenger als der Adel. Ganz weit oben ging's dann wieder lockerer zu: In der Netflix-Serie "The Crown" sieht man prächtig die exzentrischen Eigenheiten des englischen Hochadels, kristallisiert in Margaret, der Schwester Königin Elizabeths II.

Immerhin zwei Personen dürfen in "Bunbury" auf eine ruhige, kameradschaftliche Ehe hoffen: Miss Prism, die ewige Jungfer mit musischen Neigungen, und der wohl asexuelle Pfarrer (in der Jelinek-Aufführung begeisterten in diesen Rollen Johann Adam Oest und Libgart Schwarz).

Verfilmung mit Judi Dench

Falk Richters Akademietheater-Inszenierung des Jelinekschen "Bunbury" wurde freilich schon ein Jahr später (2006) getoppt - ausgerechnet vom Theater in der Josefstadt, wo man die Originalfassung spielte: mit Helmuth Lohner als Lady Bracknell und Otto Schenk als Miss Prism, eine schillernde und großartige Inszenierung von Hans Hollmann. So scheint es also keine große Rolle zu spielen, ob man sich nun für Jelinek entscheidet oder - wie im Akademietheater (ab 23. 5.) - für das Original. Hauptsache, man macht nicht eine brave ("triviale") Gesellschaftskomödie aus dem Lustspiel.

"Bunbury" wurde auch mehrmals verfilmt: 1952 mit Margaret Rutherford als Gouvernante Miss Prism; 2002 mit Judi Dench als Lady Bracknell, Reese Witherspoon als Cecily und Colin Firth als John Worthing. Erhellendes über Wilde selbst sieht man in "The Happy Prince" auf Amazon Prime.