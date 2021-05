Zwei Tote nach Schüssen in Deutschland

Die Fahndung läuft. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Der Polizei zufolge gibt es keine Hinweise auf einen Amoklauf.

In Dänischenhagen bei Kiel in Deutschland sind in einer Doppelhaushälfte am Mittwoch zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen Mann und eine Frau. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. Hinweise auf einen Amoklauf gibt es laut Polizei aber nicht.

Auch im Kieler Brauereiviertel kam es im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt zu einem großen Polizeieinsatz. Das Viertel wurde abgeriegelt, nachdem dort ein Fahrzeug, dass möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sei, sagte eine Sprecherin des Landespolizeiamtes.

(APA/dpa)