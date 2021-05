Wenn Zahnärzte die Demokratie entdecken

(c) Javier De La Torre Sebastian / Westend61 / picturedesk.com (Javier De La Torre Sebastian)

Das schlechte Krisenmanagement in der Pandemie brachte der aktuellen Vertretung viel Kritik ein. Jetzt muss sie um ihre Wiederwahl zittern.

Fehlentwicklungen während der Pandemie führen zu einer Demokratisierung in der Zahnärztekammer. Bei den bevorstehenden Standesvertretungswahlen treten in Wien erstmals mehrere Listen an. Und alle rechnen sich Chancen aus.

Mit den nunmehrigen Öffnungsschritten erwarten sich auch die heimischen Zahnärzte künftig wieder mehr Zulauf. Auch für sie war das vergangene Jahr ein besonders herausforderndes. „Es war natürlich ein Widerspruch, einerseits zu sagen, man solle wenn möglich zu Hause bleiben, und auf der anderen Seite zu betonen, man solle keinen Termin beim Arzt auslassen“, sagt der Präsident der Salzburger Zahnärztekammer, Martin Hönlinger. Damit spricht er vielen seiner Kollegen, die sich eine baldige Normalisierung des Ordinationsbetriebes erhoffen, aus der Seele.



Bevor die Pandemie überstanden ist, wartet jedoch ein anderer wichtiger Termin auf die Zahnärzteschaft: Bis zum 28. Mai sind die 5197 heimischen Zahnärzte aufgerufen, ihre Landeskammervertretung zu wählen. Erst zum vierten Mal kommt es zu dieser Wahl unter den Zahnmedizinern. Noch bis 2006 wurde der Berufsstand von der allgemeinen Ärztekammer vertreten. Seither gibt es in Wien nur eine Liste, die bei sämtlichen Wahlen angetreten ist: die Standesliste der Wiener Zahnärzteschaft, die aus dem Zahnärztlichen Interessenverband (ZIV) hervorgeht und es sich seit 15 Jahren in der Interessenspolitik unter den Zahnärzten und Dentisten gemütlich gemacht hat.