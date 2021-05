Panik-Stimmung bei Bitcoin-Anlegern

Ein strenges Vorgehen Chinas lässt Bitcoin im zweistelligen Prozentbereich abstürzen. So groß war die Angst zuletzt im März 2020, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Kryptobörsen erleben Ansturm von Verkaufswilligen.

Vor einer Woche waren noch alle gierig nach Bitcoin, jetzt herrscht blankes Entsetzen. Der „Furcht-und-Gier-Index“ der Plattform Alternative.me weist auf „extreme Furcht“ unter den Bitcoin-Anlegern hin. In den Index fließen Faktoren wie Schwankungsbreite, die Stimmung auf sozialen Medien oder Umsatz- und Preistrends ein.

Der Bitcoin-Kurs hat in der Nacht auf Mittwoch abermals heftig korrigiert, der Preis für eine Einheit fiel zeitweise unter 35.000 Dollar. Damit kostete Bitcoin zwar noch immer um 70 Prozent mehr als im Dezember 2020, als der Preis erstmals die Grenze von 20.000 Dollar übersprang. Im April waren es aber kurzzeitig schon einmal 64.000 Dollar.

Grund für den jüngsten Panikschub war eine Erklärung der Verbände der chinesischen Finanzindustrie (National Internet Finance Association of China, China Banking Association sowie Payment and Clearing Association of China), dass ihre Mitglieder Bitcoin und andere Krypto-Assets nicht als Zahlungsmittel akzeptieren dürfen. Grund: Die Kurse von Bitcoin & Co. schwankten stark und gefährdeten die wirtschaftliche und finanzielle Ordnung. Auch die chinesische Zentralbank betonte erneut, dass Bitcoin nicht als Zahlungsmittel genutzt werden dürfe.

Einige kaufen bereits

Nun ist es nichts Neues, dass die chinesische Regierung hart gegen digitale Zahlungsmittel vorgeht. Doch da nun einmal Panik im Markt herrscht, ist jede schlechte Nachricht ein Anlass für weitere Angstverkäufe. Als Tesla-Chef Elon Musk kürzlich kundtat, dass der E-Autobauer wegen Umweltbedenken vorerst keine Bitcoin mehr als Zahlungsmittel akzeptieren werde, sorgte das auch für blankes Entsetzen. Dass Tesla selbst seine Bitcoin behalten will, beruhigte dagegen kaum jemanden.

Die Angst hält an: Kryptobörsen melden hohe Zuflüsse an digitalen Vermögenswerten. Die Anleger wollen diese wohl verkaufen. So großer Pessimismus herrschte auf dem Kryptosektor seit mehr als einem Jahr nicht mehr. Zuletzt wies das Angstbarometer im März 2020, auf dem Höhepunkt der Corona-Krise, auf noch größere Furcht hin. Damals war ein Bitcoin um 5000 Dollar zu haben.

Einige sehen auch jetzt schon eine Kaufgelegenheit. Die Softeware-Firma MicroStrategy, die fast ihr gesamtes Vermögen in Bitcoin investiert hat und deren Aktie wie eine Art Bitcoin-Fonds gesehen wird, kaufte weitere Bitcoin ein. Auf sozialen Medien kündigen viele an, jetzt zu kaufen. Oder zumindest nicht zu verkaufen. „Hodl!“, lautet der Schlachtruf der eingefleischten Bitcoin-Fans. Das Wort geht zurück auf den Schreibfehler eines betrunkenen Bitcoin-Enthusiasten im Internet, der vor ein paar Jahren dazu aufrufen wollte, seine Bitcoin nicht zu verkaufen, sondern zu halten („Hold!“).

Wie eine Sekte?

Ein Kritiker fühlt sich an eine fundamentalistische Sekte erinnert. Die Bitcoin-Community bestärke sich gegenseitig: Wer jetzt zweifle, dessen Glaube sei nicht stark genug. Sinkende Kurse würden als Prüfung des eigenen Glaubens gesehen, schreibt er auf Twitter.

Bitcoin ist indes für seine heftigen Kurskorrekturen bekannt. Mehrmals in seiner Geschichte hat die Kryptowährung nach einem Rekordhoch um 80 Prozent korrigiert, um sich danach wieder zu erholen (siehe Chart). Auch während eines Bullenmarkts – etwa im Jahr 2017, als sich der Preis von 1000 Dollar auf 20.000 Dollar verzwanzigfacht hat – gab es mehrere scharfe Korrekturen. Eine warf Bitcoin von über 3000 auf 1900 Dollar zurück. Damals glaubten viele, der Aufwärtstrend sei zu Ende, das war aber noch nicht der Fall.

Ob auch der derzeitige heftige Crash nur eine Unterbrechung des gegenwärtigen Bullenmarkts ist oder schon das Ende des laufenden Zyklus, ist noch offen. Eine wichtige charttechnische Unterstützung lag bei 42.000 Dollar. Wenn ein Preis unter eine solche Unterstützungmarke fällt, ist das meist kein gutes Zeichen, denn dann ist der Weg nach unten frei. Das ist nun passiert.

Auf der anderen Seite dürften viele Schönwetter-Fans, die in den vergangenen Monaten nur deswegen Bitcoin gekauft haben, weil es so stark stieg, inzwischen verkauft haben oder kurz davor stehen.

Dogecoin und Ethereum fallen

Bitcoin wurde 2009 als dezentrale Alternativwährung zu Euro und Dollar ins Leben gerufen. Zahlreiche ähnliche Projekte entstanden, inzwischen gibt es mehr als 9000 Krypto-Assets. Im Gefolge von Bitcoin stürzten auch sie ab: Ethereum, Binance Coin, Cardano oder das von Elon Musk zuvor hochgetriebene Dogecoin erlitten ebenfalls Kursverluste im zweistelligen Prozentbereich.