Politische „Säuberungen“ in der Moskauer Metro

Repressalien von neuem Ausmaß: Bei den Moskauer Verkehrsbetrieben werden Nawalny-Anhänger zur Kündigung gezwungen.

Als zeitgemäßer, freundlicher und bequemer Dienstleister präsentieren sich die Moskauer Verkehrsbetriebe gern in der Öffentlichkeit. Doch nun passieren in dem staatlichen Unternehmen Vorgänge, die so gar nicht in dieses Bild passen. Die Rede ist von politischer Druckausübung auf Mitarbeiter und erzwungenen Kündigungen. Bis zu 200 Arbeitnehmer könnten von der Entlassungswelle betroffen sein.

Hintergrund des Massen-Rauswurfs ist eine geleakte Liste mit Namen und Adressen von Unterstützern des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny.