Die millionenschwere Verführung der Golfstars

Rory McIlroy ist einer der Favoriten für die PGA Championship – und an der Super Golf League nicht interessiert.

Eine von Saudiarabien finanzierte Turnierserie buhlt um die weltbesten Profis. Während Rory McIlroy abgesagt hat, sind Altstars nicht abgeneigt. Die PGA Tour findet vor dem Major dazu klare Worte.

Kiawah Island. Ein neuer Wettbewerb lockt die Weltbesten mit Millionen und bringt die etablierten Platzhirsche gegen sich auf. Was vor knapp einem Monat den europäischen Fußball vor eine Zerreißprobe gestellt hat, versetzt jetzt die Golfszene in Aufruhr. In diesem Fall ist es eine von Saudiarabien finanzierte Turnierserie, die PGA bzw. European Tour alarmiert.

Die von Ölmillionen getragene Idee kursiert schon länger, in den vergangenen Wochen haben sich die Vorzeichen verdichtet, sodass sich die PGA Tour vor der heute beginnenden PGA Championship (mit Bernd Wiesberger, 19 Uhr, live, Sky) wieder zu deutlichen Worten gezwungen sah. Abtrünnigen drohe der Ausschluss, erklärte PGA-CEO Seth Waugh in Kiawah Island, und auch gleich die weitreichenden Folgen: „Wer beim Ryder Cup die USA vertreten möchte, muss Mitglied der PGA sein, und diese Mitgliedschaft erhält, wer auf der Tour mitspielt.“