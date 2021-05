In so manchen deutschen Bundesländern hat das Abi schon stattgefunden.

In Großbritannien wird auf die „A-Levels“ verzichtet, in Frankreich hängt die Notengebung nicht allein vom „Bac“-Examen ab. Und in Deutschland kocht jeder sein eigenes Süppchen.

Nicht nur in Österreich hat man sich die Frage gestellt, wie man mit der Reifeprüfung in Pandemiezeiten umgehen soll, auch in anderen Ländern wurden Überlegungen gewälzt. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Ein Blick nach Frankreich, Großbritannien und Deutschland.