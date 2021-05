Araki: Sex und Sentiment

Drucken



Mit dem Foto seiner verstorbenen Frau Yoko: aus der Serie "colourscape", 1991 • Nobuyoshi Araki, courtesy Fotosammlung OstLicht

Nackte Frauen, wunderschön, aber gefesselt. Voyeuristische Blicke zwischen ihre Beine. Nobuyoshi Araki provoziert. Drei Ausstellungen in Wien zeigen, dass er mehr kann.

Eine Katze tollt am Balkon herum, mitten im Sprung in den Schnee ist sie fotografiert, ihr schwarzer Schwanz steil aufgerichtet. Man lernt bei Nobuyoshi Araki, dass kein Detail unschuldig ist. Dieses Foto war also der Sündenfall von Peter Coeln, Wiens regem Fotosammler und -händler. Er sah es einst im Schaufenster einer Galerie in Tokio, kaufte es, wusste nicht, von wem es stammte. Später erst kam es zur Bekanntschaft mit Araki, zur Zusammenarbeit. Schon mehrere Ausstellungen richtete Coeln Araki in seinem West- wie Ostlicht aus, darunter eine wesentliche Zusammenarbeit mit Araki-Verehrer Jürgen Teller.