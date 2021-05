Angela Missoni verlässt Posten der Kreativdirektorin bei Missoni

(c) REUTERS (STEFANO RELLANDINI)

Die Unternehmerin Angela Missoni verlässt den Posten der Kreativdirektorin des lombardischen Modekonzerns. Nach 24 Jahren wird die 63-jährige Tochter der Firmengründer Ottavio und Rosita Missoni die Funktion der Verwaltungsratspräsidentin übernehmen, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" (Mittwochausgabe). Zum neuen Kreativdirektor rückt der italienische Designer Alberto Caliri auf.

Seit Mai 2020 wird das Unternehmen vom CEO Livio Proli geführt, der davor bei Armani unter Vertrag stand. Die Mehrheit des Unternehmens steht im Besitz der Familie Missoni, die den Konzern in Sumirago nahe der lombardischen Stadt Varese 1953 gegründet hat. Ein 41,1-prozentiges Paket wird vom italienischen Investmentfonds FSI kontrolliert. Der Familienbetrieb ist vor allem für seine Strick-Kreationen mit Zickzack-Mustern in kräftigen Farben bekannt. Missoni ist auch in Wien mit einer Boutique präsent.

Missoni zählt seit fast 70 Jahren zu den prominentesten Namen der italienischen Modeszene. Im Mai 2013 starb Firmengründer Ottavio im Alter von 92 Jahren. Im Jänner 2013 war das Flugzeug mit Ottavios ältestem Sohn Vittorio in Venezuela abgestürzt, die Leiche wurde erst zehn Monate später geborgen.

