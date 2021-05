Arnold Schwarzenegger: Serien-Hauptrolle als CIA-Agent

In einer noch titellosen Serie wird Schwarzenegger als (heimlicher) Agent und Vater einer (heimlichen) Agentin auftreten. Produzent ist unter anderem "Sopranos"-Autor Nick Santora.

Netflix holt Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (73) für eine Spionage-Serie vor die Kamera. Schwarzenegger sei als Hauptdarsteller und als ausführender Produzent an Bord, teilte der Streamingdienst am Mittwoch auf Twitter mit. Der "Terminator"-Star und seine Kollegin Monica Barbaro (30) spielen demnach Vater und Tochter, die feststellen müssen, dass sie beide heimlich als CIA-Agenten tätig sind. Trotz der Lügen und Geheimnisse müssen sie am Ende zusammenarbeiten.

Erstmals in seiner langen Filmkarriere tritt Schwarzenegger damit in einer Serien-Hauptrolle auf. Produziert wird die noch titellose Serie mit einstündigen Folgen von Skydance Television und "Sopranos"-Autor Nick Santora.

Barbaro ist aus Serien wie "Chicago Justice" und "The Good Cop" bekannt und drehte zuletzt den Action-Film "Top Gun: Maverick". Schwarzenegger, der 2019 in "Terminator: Dark Fate" mitspielte, war von 2003 bis 2011 Gouverneur von Kalifornien, danach ging er wieder vor die Kamera.

(APA/dpa)