Frau von Ex-Partner in Wien attackiert

Gegen den Beschulditen bestand bereits ein Betretungs- und Annäherungsverbot.

Ein 34-Jähriger soll Mittwochabend in einer Wohnung

in Wien-Favoriten randaliert und seine dort lebende Ex-Partnerin

angegriffen haben. Gegen den Mann habe bereits zuvor ein

Annäherungs- und Betretungsverbot bestanden, berichtete die Polizei.

Die 29-Jährige wurde von dem Tobenden gewürgt, in der Wohnung habe

er "alles kurz und klein geschlagen", protokollierten die Beamten,

die den Mann nach kurzer Flucht vorläufig festnahmen.

Der Beschuldigte hätte sich gemäß dem aufrechten Verbot der Frau

und der ehemals gemeinsamen Wohnung gar nicht nähern dürfen. Er sei

trotzdem gegen 20.30 Uhr und nach Angaben der 29-Jährigen betrunken

vor der Tür gestanden und habe herumgeschrien.

Verfolgungsjagd

Der Mann habe "Teile der Inneneinrichtung zerstört, sie gewürgt"

und sei danach davongelaufen, berichtete Polizeisprecher Daniel

Fürst. "Bei der Zufahrt zur Einsatzadresse sahen Polizisten der

Bereitschaftseinheit den Tatverdächtigen flüchten. Nach einer kurzen

Verfolgung konnte der 34-Jährige festgenommen werden." Der Mann wird

nach dem Annäherungs- und Betretungsverbot sowie wegen

Sachbeschädigung, gefährlicher Drohung und Körperverletzung

angezeigt, sagte der Sprecher.