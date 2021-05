Frankreich-Genießer sind beweglicher

Nur nicht stationär bleiben: Eine Genussreise führt von der Côte d'Azur in die Provence und macht einen Abstecher nach Korsika.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Pablo Picasso im südfranzösischen Antibes weilte und werkte. Die Zeit, die er hier an der Côte d'Azur verbrachte, zählte zu seiner ertragreichsten Schaffensperiode. Heute sind zahlreiche Werke in der Dauerausstellung im Château Grimaldi zu besichtigen. Ein Spaziergang durch die Altstadt von Antibes führt nicht nur zum Picasso-Museum, sondern auch durch die typisch engen Gassen, in denen sich viele kleine Geschäfte verstecken, sich unversehens Plätze und ein Markt auftun. Die Absinth Bar am Cours Mass na etwa ist so gut versteckt, dass man sie erst nach Durchqueren eines reich bestückten Souvenirladens und Abgang über eine kleine Treppe erreicht. Tagsüber wie ausgestorben, geht s hier abends rund und man trifft fast nur Einheimische.

Wer als Kontrastprogramm zur Altstadt gern modern und stylish übernachtet, dem ist das Cap d'Antibes Beach Hotel in Juan-les-Pins, nur wenige Fahrminuten von Antibes entfernt, zu empfehlen. Zu den Filmfestspielen von Cannes nützen einige Schauspieler dieses Refugium, um abseits vom Trubel etwas abschalten zu können, wie man hinter vorgehaltener Hand erfährt. Ein Infinitypool direkt am Strand, das sanft plätschernde Meer, auf das man vom Restaurant Les Pêcheurs (ein Michelin Stern) und der Terrasse ebenso einen herrlichen Blick hat. Dazu die Lérins-Inseln und das Massiv von Esterel vor Augen und köstliches Essen: Schöner geht's fast nicht.