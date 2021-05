Designierter ÖSV-Chef in der „ZiB 2“: „Ehrenamtlich, übrigens“

Karl Schmidhofer, der lachende Dritte im Machtkampf um den Präsidentenjob im Österreichischen Skiverband, machte Werbung für das Skifahren, vor allem aber für sich selbst.

Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte, heißt es und so oder ähnlich dürfte es bei Karl Schmidhofer wohl gewesen sein. Der ÖVP-Nationalratsabgeordete ging mit den Bewerbungen von Renate Götschl und Michael Walchhofer in eine Sitzung des Österreichischen Skiverbandes – in geschlossenen Kuverts, wie er in der „ZiB 2“ erzählte – und kam dann selber als designierter Präsident wieder heraus. Von Peter Schröcksnadels Gnaden? Das wird sich vielleicht heute zeigen, wenn sich Vorgänger und Nachfolger gemeinsam den Medien stellen (ab 14 Uhr, ORF Sport +). Ein wenig seltsam jedenfalls, diese Geschichte. Aber dass Schmidhofer durchaus für sich werben kann, merkte man auch in der „ZiB 2“ am Mittwochabend.