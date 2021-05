562 Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz nahe 50

Im Vergleich zu den vergangenen Tagen wurden am Donnerstag mehr Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen neigt sich weiter Richtung 50. Am Donnerstag betrug sie 53,1 Fälle auf 100.000 Einwohner. Seit Mittwoch wurden in Österreich 562 neue Infektionen verzeichnet. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (675). Allerdings wurden im Vergleich zu den vergangenen Tagen mehr Todesfälle in Zusammenhang mit Covid gemeldet.

Mit Donnerstag gibt es in Österreich 9333 aktive Fälle, um 421 weniger als am Mittwoch. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 619.756 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden gelten 964 als wieder gesund. In Wien gab es die meisten Neuinfektionen von Mittwoch auf Donnerstag mit 124 Fällen, gefolgt von 96 Fällen in Oberösterreich und 90 in der Steiermark. In Tirol gab es 89 Neuinfektionen, in Niederösterreich 86, in Kärnten 50, in Vorarlberg 34 und im Burgenland neun. In Salzburg wurden am Mittwoch noch 64 Neuinfektionen gemeldet, am Donnerstag wurden aufgrund von nachträglichen Datenbereinigungen hier 16 Fälle weniger gezählt.

Gestiegen ist in den vergangenen 24 Stunden mit 19 die Zahl der Todesfälle, von Dienstag auf Mittwoch waren es neun, im Sieben-Tages-Schnitt täglich 11,9. In den vergangenen sieben Tagen wurden 83 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Pandemie 10.527 Tote in Österreich gefordert.

71 Patienten weniger im Spital

Im Krankenhaus lagen am Donnerstag (Stand: 9.30 Uhr) 782 Personen, das sind um 71 weniger als am Mittwoch gemeldet waren. 252 Covid-Patienten wurden auf Intensivstationen betreut (minus 15 seit gestern, minus 64 innerhalb einer Woche).

64.685 Impfungen wurden am Dienstag durchgeführt. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfasses 3.064.524 Personen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 34,4 Prozent der Bevölkerung. 1.129.198 und somit 12,7 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert.

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 39,4 Prozent. In Vorarlberg sind 38,1 Prozent der Bevölkerung geimpft, in Tirol 37,6 Prozent. Nach Kärnten (36,8), Salzburg (34,7), der Steiermark (33,9), Oberösterreich (33,9) und Niederösterreich (33,3) bildet Wien das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 31,1 Prozent (Diese Zahlen beziehen sich auf den Dienstag).

(APA)