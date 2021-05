Bei der Premiere seines 28. Soloprogramms am Mittwochabend mäanderte der Altmeister durch das vergangene Jahr. Nicht raunzend, nicht wütend, sondern abgeklärt.

Vor ziemlich genau einem Jahr sah man Lukas Resetarits wutbürgerlichen Auftritt im Fernsehen; er empörte sich über die ignorante (Nicht)-Politik der Grünen Kulturstaatssekretärin. Bald danach trat sie zurück, die Lage freilich blieb für Künstler schwierig. Weshalb man hätte erwarten können, dass Resetarits in seinem neuen Soloprogramms "Das Letzte", das am Mittwoch Premiere feierte, eine ordentliche Ladung pandemie-politische Kritik auf die Bühne bringen würde. Doch dem war nicht so. Zwar bekamen in der zweiten Hälfte vor allem die ÖVP ("eine Völkchenpartei") und Sebastian Kurz ("ein Staatsmännlein an ihrer Spitze") einiges ab. Doch insgesam blieb der Altmeister mehr auf der abgeklärten als auf der zornigen Seite des Grantspektrums.