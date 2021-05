Die Volleyballer wollen sich vergolden

Das ÖVV-Team spielt ab Freitag um den Aufstieg in die Golden European League, hat aber einige Ausfälle zu beklagen.

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer eröffnet die Silver League des Europäischen Volleyballverbandes (CEV) in Amstetten mit den Gruppenspielen am Freitag gegen Ungarn (20.25 Uhr), Samstag gegen Kroatien (20.25) und Sonntag gegen Luxemburg (15.00/alle live ORF Sport+). Die Rückspiele sind von 27. bis 30. Mai in Luxemburg angesetzt, die Top 2 steigen in das Final-Four am 5. und 6. Juni in Skopje auf. Der Silver League-Gewinner ist 2022 in der Golden League mit dabei.

ÖVV-Teamchef Radovan Gacic gibt als klares Ziel den Aufstieg in die Gold-Liga an. "Wir wollen die Silver League gewinnen, um die Möglichkeit zu haben, kommende Saison in der Golden League zu spielen. Momentan machen uns zwar einige verletzungsbedingte Ausfälle zu schaffen, aber das ändert nichts an unserer Zielsetzung", sagte Gacic. Verzichten muss er auf Alexander Berger, Paul Buchegger, Max Landfahrer, Toni Menner, Thomas Tröthann, Niklas Kronthaler und Alexander Tusch.

(APA)