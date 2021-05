Testessen im Imperial

Warum das Wiener Schnitzel im Imperial eine Rindsnote hat, wo es gute Burger gibt und welche Lokale neu eröffnen.

Der Redaktionsschluss ist ein Hund. Bei Erscheinen dieses Textes sitzen wir alle im Stammlokal und selbst bei Regen begeistert im Schanigarten. Ich hoffe inständig, dass die neuen Take-away-Services weiterhin angeboten ­werden. Ein Leben ohne schicke Essenskartons und Gläser kann man sich kaum mehr vorstellen. Mitunter hat(te) das allerdings auch seine Tücken, etwa wenn man die Bestellung im schönen Papiersack zu schwungvoll übernimmt. Wobei diese Übernahme die bisher eleganteste war: Die Gerichte aus der Küche des Hotels Imperial, das dieser Tage auch für die Verhandlungsteams der Atomgespräche geöffnet hatte, wurden an der Rezeption übergeben. Fast wie ein Kurzurlaub. Aber zurück zum Malheur: Die Suppe schwappte leider über das Wiener Schnitzel, das dadurch eine leichte Rindsnote bekam. Aber ich muss festhalten: Der Imperial-Tafelspitz war definitiv einer der besten meines Lebens. Den kann und soll man natürlich auch vor Ort verzehren.

Restaurant im Imperial beigestellt

Dem Vernehmen nach ist es schwierig, an diesem Wochenende noch Tische zu bekommen. Dem Vernehmen nach ist halb Österreich ausreserviert. Es werden auch schwierige Servicetage, die Frau- und Mannschaften müssen erst wieder in die Gänge kommen. Gespannt erwarten wir natürlich die Neueröffnungen nach der Pandemie: Im Smash Burger war ich quasi als erster Gast und biss in ein wirklich gutes Stück mit enormer Fleischqualität. Empfehlenswerte Hipster-Einrichtung. Ebensolche findet man auch beim relaunchten Heuer am Karlsplatz, wo der Barbereich größer und ein eigener Fine-Dining-Bereich eingerichtet wird, der sich auf österreichische Küche konzentriert. Wir werden testen! Das gilt auch für diese neuen Lokale: Am 2. Juni eröffnet das Neni am Prater, eine Rooftop-Bar mit bestem Blick aufs Riesenrad, auf dem Dach des (ebenfalls neuen) Hotels Superbude. Die Pizzeria Volante bekommt mit dem Pronto Volante einen kleinen Ableger im vierten Bezirk.

Die Geschwister Lisa-Maria und Marcus Greslehner eröffnen das Café Friedl in Döbling. Covid-19-bedingt sind alle ­Angaben ohne Gewähr. Jetzt wird wieder gegessen!