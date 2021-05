Die Corporate Newsrooms kommen

(c) Gregor Schlaeger

Sie kommen aus dem Journalismus und erobern nun die Konzerne: Corporate Newsrooms finden auch hierzulande immer mehr Freunde.

Gute 15 Jahre ist es her, da purzelten in Österreichs Zeitungsredaktionen die Ressortgrenzen. Aus Amerika schwappte das Konzept des Newsrooms herüber. Keine separierten Print-, Online- und Social-Media-Redaktionen mehr, sondern eine für alles. Keine abgeschotteten Innenpolitik-, Außenpolitik-, Wirtschafts- und Chronikressorts mehr (um nur einige zu nennen), sondern alle nah beieinander. Damit die Infos fließen, die Redakteure sich abstimmen, untereinander und mit den nun auch bei ihnen sitzenden Grafikern, Fotografen und Datenanalytikern. Auch die gab es schon in Ansätzen.