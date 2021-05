Wohin transferieren reiche Russen nun ihr Geld?

Passanten in einer Luxusmeile in Dubai. Auch russisches Geld fühlt sich in den Vereinigten Arabischen Emiraten wohl.

Seit der Westen Geldwäsche richtig bekämpft und nun auch Putin Steuerflucht verfolgt, ist es für Russlands Reiche eng geworden. Aber sie haben neue Wege gefunden, um Geld hinauszuschaffen. Und nicht einmal die alten sind ganz zu.

Wenn in Russland jemand von der guten alten Zeit träumt, müsste er schon ziemlich genau definieren, was er damit meint. Die planwirtschaftliche Sowjetdiktatur kommt dafür ja kaum infrage. Die postkommunistischen Zeitfenster aber, in denen sich sowohl Freiheit als auch Wohlstand breitmachten, waren rar und eng. Und dennoch kommt angesichts des aktuell beschleunigten Freiheits- und Wohlstandsverlustes seit der Krim-Annexion 2014 und angesichts anderer Beschränkungen dort wie da Sehnsucht nach früher auf.



Aber nicht nur mancher russische Normalbürger verspürt Nostalgie. Auch den Reichen tun es, da sie immer mehr Spielraum verlieren. Mit dem Machtverlust unter Wladimir Putin kommen sie zwar einigermaßen zurecht. Umso mehr aber macht ihnen – gleich wie übrigens Putins Emporkömmlingen – jetzt zu schaffen, dass sie ihre letzte große Freiheit eingebüßt haben: Sie können ihr legal oder illegal verdientes Geld nicht mehr nach Belieben ins Ausland transferieren.



Im Zangengriff



Die reichen Russen befinden sich im Zangengriff. Vor allem die traditionell bewährten Wege nach Westeuropa, auf denen sie ihr Vermögen alle Zeit über hinausschafften, sind aufgrund der dortigen strikten Compliance- und Geldwäsche-Regeln, die immer strikter werden, nun abgeschnitten. Und zu Hause sitzt Putin selbst ihnen im Nacken, damit sie das Geld im Land belassen oder zurückbringen und es dort versteuern. Zu diesem Zweck ist Russland Anfang 2018 auch der multilateralen Vereinbarung über den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten (MCAA) beigetreten, der über 100 Staaten, darunter die meisten europäischen, angehören.



Die Wirkung zeigt sie vor allem in den beliebten Offshore-Paradiesen. „Vor zehn Jahren noch konnte man etwa auf Zypern jegliche Bankverbindung eröffnen und Geld parken“, sagt Andrej Movtschan, russischstämmiger Finanzexperte und Chef der Investmentgesellschaft Movchan´s Group in London, zur der „Presse“. „Heute gehört Zypern zu den restriktivsten Staaten. Die dortigen Beamten lehnen so gut wie jeden Antrag ab.“



Ähnlich im Baltikum, das schon in den 1990er Jahren beliebter Parkplatz für russisches Geld waren. Von 2015 bis 2019 sank allein in Lettland der Anteil ausländischer (nicht nur russischer!) Bankdepots am ganzen Depotvolumen von 53,4 auf 18,8 Prozent.



Ungemütlich wurde es aber auch in London, der renommiertesten russischen Exiladresse, die mitunter auch „Londongrad“ genannt wird. Zwar hat London keinen automatischen Informationsaustausch mit Moskau etabliert, aber dafür eine extrem strikte Compliance. „In Großbritannien herrscht heute eine gewisse Allergie gegen russisches Geld“, sagt Movtschan. Diese sei aufgekommen, nachdem Anfang 2018 in Salisbury ein Giftanschlag mit Nowitschok gegen den russischen Ex-Geheimdienstoffizier Sergej Skripal und seine Tochter verübt worden war. Manchen der etwa 150.000 im Land lebenden Russen sei gar die Bankverbindung zugedreht worden. Eine neue zu eröffnen könne ein Spießrutenlauf sein, erzählt Movtschan aus eigener Erfahrung.



Das wahre Ausmaß