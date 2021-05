Eva Kinauer-Bechter: „Sie wollen etwas für ihr Glück tun“

Ursprünglich arbeitet Eva Kinauer-Bechter als Consultant und Management-Coach. Bis sie den Auftrag erhielt, der sie dazu bewog, eine exklusive Partnervermittlung zu eröffnen.

Es war ein relativ lapidarer Satz, der doch große Konsequenzen nach sich zog: „Sie suchen mir eine Frau.“ Die Aufforderung kam von einem österreichischen Topmanager, der einige Zeit im Ausland gearbeitet hatte und in eine CEO-Position nach Österreich zurückgekommen war. Die Aufforderung erging an Eva Kinauer-Bechter, die den Manager als Consultant und Management-Coach begleitet hatte. Und sie nahm die Aufforderung, oder eher Herausforderung, an.