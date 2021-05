Armenien und Aserbaidschan steuern auf den nächsten Konflikt zu

(c) APA/AFP/ARIS MESSINIS (ARIS MESSINIS)

Die Regierung in Jerewan beschuldigt Baku, mit mehreren hundert Soldaten auf ihr Staatsgebiet vorgerückt zu sein. Russland fordert die Parteien zur Grenzklärung auf.

Das Wasser des Sev-Sees ist in tiefes Blau getaucht. Auf mehr als 2500 Höhenmetern liegt der majestätische See zwischen kahlen Berghängen. Die Umgebung ist weitgehend menschenleer, denn das Naturjuwel befindet sich im armenisch-aserbaidschanischen Grenzgebiet. Nun droht ausgerechnet in diesem Naturidyll die Gefahr einer neuen Eskalation zwischen den verfeindeten Nachbarn.