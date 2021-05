Ein neues Zuhause für gefährliche Ideen

(c) imago images/Everett Collection (Zeitgeist Films/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.de)

Einst bezeichnete ihn die New York Times als "gefährlichsten Mann der Welt": Philosoph Peter Singer ist Mitherausgeber des neuen "Journal".

Gewalttätiger Tierschutz, künstliches Koma für Kriminelle: Über das „Journal of Controversial Ideas“, hinter dem auch Philosoph Peter Singer steht.

Es sind heftige Themen und Thesen, die in der jüngst erschienenen ersten Ausgabe des „Journal of Controversial Ideas“ verhandelt werden. Da widmet sich ein Essay etwa der Frage, ob Gewalt gegen Menschen erlaubt ist, um Tiere zu retten. Und bejaht das. Ein weiterer erwägt, ob es zulässig sein könnte, verurteilte Kriminelle in jahrzehntelanges Koma zu versetzen – möglicherweise, lautet die Conclusio. Wieder ein anderer zieht Parallelen zwischen dem religiösen Kreationismus und dem „kognitivem Kreationismus“ – der Leugnung des Einflusses genetischer Faktoren auf Denken und Intelligenz.