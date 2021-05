Gastrogutschein bekommt einen Nachfolger

Die Stadt Wien unterstützt die Gastronomie mit einer neuen Initiative.

Sie wurde am Donnerstag selbstbewusst als „erste Erlebniskarte Europas“ gepriesen – die „Experience Edition“ der Vienna City Card des Wien Tourismus. Und sie soll die Gastronomie unterstützen, wie einst der Wiener Gastrogutschein, wenn auch auf eine andere Weise.

Wer sich diese digitale Karte um einmalige 25 Euro leistet, bekommt beliebig oft 20 Prozent Rabatt auf Essen und Getränke in vielen Wiener Gastronomiebetrieben. Die Spannweite reicht von Heurigen über Gourmetrestaurants und Kaffeehäuser bis zu Hotelbars. Übernachtungen in ausgewählten Hotels sind mit dieser Karte ebenfalls vergünstigt.

„Mit der ,Experience Edition' der Vienna City Card sprechen wir gezielt Stammgäste, aber auch Wiener an und laden sie ein, ihre Stadt neu zu entdecken“, erklärte Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke: „Das schafft auch Frequenz und damit einen Mehrwert, weil die lokale Tourismuswirtschaft in einer Zeit unterstützt wird, in der Hilfe besonders notwendig ist.“

Ermäßigung auf „Erlebnisse“

Aktuell gibt es Ermäßigungen bei mehr als 30 Gastronomieunternehmen und bei 160 vom Wien Tourismus kuratierten Erlebnissen, darunter eine Nachtführung im Stephansdom samt Besuch des Dachbodens, eine Weingartenwanderung zum Heurigen und der Besuch der normalerweise nicht zugänglichen Berglzimmer in Schönbrunn. Bei den Gastronomieunternehmen sind u. a. das Vestibül im Burgtheater, die Selleny's Bar im Hilton am Stadtpark, das Café Landtmann und der Bio-Weinbau Obermann vertreten (aktuelle Liste: experience.wien.info). Die App ist in den App-Stores von Google und Apple erhältlich. (stu)