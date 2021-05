In Wien sorgt die Ankündigung der Bundesregierung für Verwunderung: Für die Öffnung für alle Altersgruppen fehle der Impfstoff.

Hausärzte sollen in Kürze überall ohne Alterspriorisierung gegen das Coronavirus impfen: Das haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Donnerstag angekündigt. Bislang hat lediglich Niederösterreich Impftermine für alle Altersgruppen freigeschaltet. In Wien sorgt die Ankündigung der Bundesregierung für Verwunderung.

„Ich halte nicht sehr viel davon, der Bevölkerung Dinge zu versprechen, die man dann einfach nicht halten kann“, sagte Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag im „Ö1-Morgenjournal“. Er sei „ein bisschen erstaunt über die Ankündigung“, die vorher zudem nicht besprochen worden sei. In Wien werde sich am Impfplan jedenfalls nichts ändern, denn für die Öffnung für alle Altersgruppen fehle der Impfstoff.

Man sei derzeit viel mit Zweitimpfungen beschäftigt und im Juli werde weniger Impfstoff eintreffen als im Juni - er könne daher „die Euphorie nicht erkennen“, betonte Hacker. „Ich habe das Gefühl, da werden permanent vom Bundeskanzler Rosinen gepickt und die Bundesländer sollen sich um den Kuchen kümmern."

Salzburg könnte in einigen Wochen mit Impfen ab 16 starten

Etwas optimistischer zeigt sich der Salzburger Gesundheitslandesrat Christian Stöckl (ÖVP): Die Lieferungen der Impfstoffe - zumindest jene von Biontech/Pfizer - kämen mittlerweile sehr regelmäßig, daher „kann ich mir vorstellen, dass es jetzt funktioniert, dass wir mehrere Wochen im voraus die Termine vergeben.“ Sollten die Lieferankündigungen halten, werde man in etwa drei Wochen mit den über 50-Jährigen fertig sein. Dann würden die Ärzte wohl jene Gruppe bevorzugen, die die höchste Inzidenz hätten - das sei seit Wochen jene zwischen 16 und 30 Jahren.

In der Steiermark könnte es bald Termine für alle Angemeldeten geben; in Tirol zeigt man sich noch zurückhaltend; Oberösterreich will am Freitag über seine Pläne informieren.

(Red.)