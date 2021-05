Pickerl für den Testausweis und Wattestäbchen für beide Nasenlöcher.

In der kurzen Schlange angestanden, E-Card abgegeben, Test-Kit bekommen, mich auf den Sessel gesetzt, Maske runtergezogen, „hallo“ gesagt und, während ich den Nacken in eine 70-Grad-Position nach hinten kippe: „Das rechte Nasenloch, bitte!“ Doch da endet plötzlich die lieb gewonnene Routine: „Wir nehmen eh beide Nasenlöcher“, sagt der freundliche Zivi, „wir machen das ab jetzt wie in der Schule.“ Ich bin verdutzt und sage: „Ich geh gar nicht mehr in die Schule“, und während der Zivi lacht, fährt er mit dem Wattestäbchen dorthin und dahin, ich merke es kaum, und schon sind wir fertig. Und obwohl das angenehmer ist als die Wattestäbchen-Expedition da irgendwohin zwischen Augenhöhle, Gehirn und Dachbodenrachen, vermisse ich etwas. Vielleicht die gefühlte Gründlichkeit und diese Anmutung von medizinischem Eingriff. Egal, solang im SMS danach „NEGATIV“ in Versalien steht.

Dem Jüngsten lese ich zuhause den Schüler-Eltern-Brief des Schulministers vor. Da werden also bis Semesterende drei Mal die Woche Pickerl geklebt in einen Testausweis. Irgendwie eine nette Idee für Kinder im Alter meines Sohnes, denke ich mir. Wie dieses Leporello, das ein paar Wochen halten soll, in zwei Wochen ausschauen und wie oft es unauffindbar sein wird, kann ich mir ausmalen. Ältere Kinder werden mit den Corona-Ninjas vielleicht nicht so eine Freude haben. Gerade für ihr Alter jung aus­sehende Jugendliche haben oft Probleme, in die Kinderschublade gesteckt zu werden. Das sind im Gasthaus die schmerzhaftesten Momente, wenn man eigentlich damit liebäugelt, sich ein kleines Bier zu bestellen, aber die Kinderkarte vorgelegt bekommt. Der Älteste kann übrigens inzwischen über seine David-Alaba-Bankomatkarte lachen. Und ich gewöhne mich eben an den Nasenbohrer-Test.