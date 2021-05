Das Geschäft mit der Cybersicherheit

Die weltweiten Hackerangriffe auf Firmennetzwerke nehmen zu, der Bedarf an Schutz gegen solche Attacken ebenso. Das bietet auch Anlegern Chancen.

Wien. Es waren Szenen wie aus Zeiten der großen Ölkrise in den 1970er-Jahren: An zahlreichen Tankstellen entlang der Ostküste der USA kam es unlängst zu Hamsterkäufen von Treibstoff und langen Warteschlangen vor den Zapfsäulen. Auslöser für die Panikaktion war ein Cyberangriff, der am 7. Mai auf die Colonial Pipeline verübt wurde. Sie transportiert immerhin rund 45 Prozent aller an der Ostküste verbrauchten Treibstoffe. Der Angriff – bei dem Meldungen zufolge auch ein Lösegeld in Form von Kryptowährungen bezahlt wurde – ist vorbei, doch der Schock sitzt der Autofahrernation in den Knochen.