Die Zahl der Toten in Verbindung mit dem Coronavirus weltweit könnte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge etwa zwei bis dreimal höher sein als die bisher bestätigten rund 3,4 Millionen Sterbefälle.

Nach einer vorsichtigen Schätzung könnten in der Pandemie bisher mindestens sechs bis acht Millionen Menschen gestorben sein, sagt die Chefin der WHO-Datenanalyse, Samira Asma, bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Allein in Indien gehen Experten gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl um das fünf- bis zehnfache über den offiziellen Angaben liegt.

Zuletzt gab es demnach in Indien binnen 24 Stunden 259.555 neue Fälle, nach 276.110 am Vortag. Insgesamt starben bisher offiziell 291.000 Menschen in Indien an Covid, 26 Millionen sind mit dem Coronavirus infiziert.

(Reuters)