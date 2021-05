Lady Gaga spricht von Vergewaltigung und Schwangerschaft

In der Doku "The Me You Can't See" von Prinz Harry und Oprah spricht auch Lady Gaga von zutiefst traumatischen Erfahrungen.

Nicht nur Prinz Harry spricht in der AppleTV-Doku "The Me You Can't See" über traumatische Erfahrungen und mentale Gesundheit. Auch Lady Gaga gibt schockierende Enthüllungen preis.

Die 35-jährige Sängerin und Schauspielerin sei demnach im Alter von 19 Jahren von einem Musikproduzenten vergewaltigt worden. Dieser habe sie dann "schwanger an der Straßenecke abgesetzt".

Während der Vergewaltigung habe sie ein Blackout erlitten, danach sei sie wochenlang krank gewesen. Aus Angst vor dem Mann, der ihr das angetan hat, habe sie seinen Namen nie öffentlich gemacht. Auch wie die Schwangerschaft endete, erklärt die Musikerin nicht.

Letztendlich wurde eine posttraumatische Belastungsstörung bei der Sängerin diagnostiziert. "Ich war in einer 'totalen psychotischen Pause' und war nicht mehr dasselbe Mädchen".

Über ihre Erfahrungen zu sprechen, sei nicht leicht. Vor allem, weil vielfach das Verständnis fehle. "Wie erkläre ich den Leuten, dass ich Privilegien, Geld und Macht habe, es mir aber beschissen geht. Ich muss sagen, ich hab's durchgemacht."