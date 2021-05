Brand in der Käserei Woerle: 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.

Brandalarm hat es am späten Freitagvormittag in der Käserei Woerle in Henndorf am Wallersee (Flachgau) gegeben. Laut Einsatzleiter Martin Köllersberger soll das Feuer im Bereich des Hochregallagers ausgebrochen sein. Seinen Angaben zufolge dürfte es sich um ein größeres Brandereignis handeln, das inzwischen aber unter Kontrolle sei. Rund 80 Feuerwehrleute aus dem umliegenden Gemeinden standen im Einsatz. Nähere Details waren vorerst noch nicht bekannt.

(APA)