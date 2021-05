Mehr Macht für Hartwig Löger in der Vienna Insurance Group

Der börsenotierte Versicherungskonzern ordnet seine Strukturen neu. Im Rahmen dessen wird auch der ehemalige Finanzminister im Vorstand aufgewertet.

Es ist eine kleine Überraschung, die die börsenotierte Vienna Insurance Group in ihrer Aussendung Freitagvormittag verschwiegen hat. Die aufmerksame Zuhörer der Hauptversammlung wenig später aber mitunter verblüfft haben dürfte. Nämlich, dass dem ehemaligen ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger innerhalb der Gruppe künftig die Länder Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn unterstellt werden.



Der Konzern, immerhin in 30 Ländern Zentral- und Osteuropas tätig, ordnet nämlich seine Strukturen neu – und damit auch die Verantwortlichkeiten. Was nicht nur dazu führt, dass Österreich künftig Teil der Region CEE sein wird, statt eigenständig neben ihr bestehen zu bleiben. Auch werden die Regionen in die Bereiche Nord, Mitte, Süd und Spezialmärkte aufgeteilt. Und Löger wird dabei die Verantwortlichkeit für die Region Mitte erhalten.