Stolz und Identität: Die neuen Pride Kapsel-Kollektionen

Der Monat Juni steht weltweit für die Gleichstellung von LGBTQIA+-Personen. Wenn die Community feiert, schließt sich die Modebranche gern mit passenden Charity-Kollektionen an.

Lady Gaga x Versace

Anlässlich des laufenden Pride Month und dem zehnten Jubiläum ihres Albums "Born This Way" haben sich der Popstar Lady Gaga und die Modemacherin Donatella Versace für eine Kapsel-Kollektion zusammengetan. Zum Start wurde eine Kombination aus T-Shirt und Baskenmütze veröffentlicht. Die Erlöse kommen Lady Gagas Born This Way Foundation zugute. Die Charityorganisation der Sängerin setzt sich für die psychische Gesundheit junger Menschen ein, insbesondere für LGBTQIA+-Teenager.

Levi's: „All Pronouns, All Love”

„Wir finden es extrem wichtig, die Menschen so zu sehen, wie sie gesehen werden möchten", schickt Jen Sey, Marketing-Chefin von Levi's, mit der Juni-Kampagne der Marke mit. „Daher verbinden wir unsere diesjährige Pride-Kollektion mit einem Aufruf, den man nicht ignorieren kann: Respektiert alle Pronomen.“ Die Kollektion umfasst Kleidung und Accessoires, als Highlight hält einmal mehr ein Trucker-Jacket aus Denim her. Auch heuer spendet das Unternehmen den kompletten Erlös an die Organisation „OutRight Action International".

#proudinmycalvins

Auch Calvin Klein hat wieder eine umfangreiche Pride-Kapselkollektion auf den Markt gebracht. Als Testimonials ließen sich einige Aktivisten der Szene gewinnen, darunter Honey Dijon, Samuel de Saboia oder Isaac Cole Powell. In kurzen Clips erzählen sie von wichtigen Momenten ihrer Entwicklung. Die Marke unterstützt ganzjährig Organisationen, die sich für die Gleichbehandlung und Sicherheit von LGBTQIA+-Personen einsetzen.

Ein ähnliches Konzept setzte auch Coach um. Unter dem Motto "Pride is where you find it“ erzählen Stars der Szene über Stolz und Identität. Die Kollektion beinhaltet Taschen, T-Shirts und Schuhe. Seit acht Jahren arbeitet die Marke mit der NGO "Hetrick-Martin Institute" zusammen und unterstützt außerdem noch "The Albert Kennedy Trust", "Point Foundation" sowie "CenterLink Community of LGBTQ Centers" mit Spenden.

Ugg bekennt Farbe

Die kalifornische Marke launcht auch dieses Jahr zum Auftakt des Gay Pride Month wieder eine Kapsel-Kollektion. Die bunten Kunststoff-Flausch-Pantoffeln feiern die Attribute Diversität, Inklusion und Lebensfreude. Neben dem zweifachen Grammy-Preisträger und Musiker Lil Nas X sind auch die SAG-Award-Nominierte Hari Nef, Star des britischen Fernsehdramas „It's a Sin“, Omari Douglas und die Aktivistin Kai-Isiah Jamal Teil der Kampagne. Anlässlich des Launches spendet die Marke an ausgewählte Charity-Organisationen weltweit, darunter GLAAD (US), der Terrence Higgins Trust (UK) und Youth against Aids. Die Kollektion ist ab sofort online auf UGG.com erhältlich und umfasst neben Schuhen auch Kleidung.

Lil Nas X Ugg

(Red.)