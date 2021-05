Die argentinische Covid-Misere mit Ansage

Auf den Friedhöfen in Buenos Aires müssen Totengräber in Schutzkleidung angesichts der zweiten Corona-Welle immer mehr Leichen bestatten.

Während andere die Lockdowns bereits lockern, geht das südamerikanische Land durch eine schlimme Phase: Es fehlt vor allem an Vakzinen.

Buenos Aires. „Wir sind am schlimmsten Punkt der Pandemie angekommen“, sagte der argentinische Präsident, Alberto Fernández, am Donnerstagabend in einer TV-Ansprache. Darum, so erklärte er, werde erneut ein harter Lockdown verhängt, der zunächst für neun Tage die Bewegungsfreiheit der Menschen massiv einschränkt.

Die Statistiken lassen keinen großen Spielraum mehr für Interpretationen: Eine verheerende zweite Welle von Covid-Fällen überrollt Argentinien. Sowohl die brasilianische Variante als auch die britische Mutation haben das Ursprungsvirus fast vollständig verdrängt. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in dem 45-Millionen-Einwohner-Land ist von täglich etwa 5000 Anfang März auf fast 40.000 in dieser Woche gestiegen. Bei den Toten pro Million Einwohnern liegt Argentinien bereits unter den höchsten gemeldeten Tageswerten an Covid-Todesfällen in der Welt.