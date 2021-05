In Venedig sucht man die Zukunft des Bauens

Leere Pavillons, Rückzug ins Virtuelle – aber im Arsenal werden die großen Fragen doch noch sinnlich fassbar.

Statt Gondeln fahren Bauschiffe durch die Kanäle, die Vaporetti sind nahezu leer, und einige der prominenten Fünfsternehotels rund um den Markusplatz bleiben verriegelt. Venedig verharrt noch immer im Stillstand. Und das sogar zu den Eröffnungstagen der 17. Architektur-Biennale, an der 63 Länder mit ihren Pavillons teilnehmen, dazu rund 110 Architekten-Teams an der zentralen Ausstellung! Ursprünglich für das Frühjahr 2020 geplant, beginnt die Biennale jetzt ganz still. Bis vor wenigen Wochen war nicht einmal das sicher, aber die Verantwortlichen in Venedig bestanden darauf.