Queen Elizabeth geht auf strategische Welttournee

Kommentieren Hauptbild • Die Queen im roten Kostüm zwischen F-35-Jets auf dem gleichnamigen Flugzeugträger. • imago images

Der Flugzeugträger, seit heuer das neue Flaggschiff der Royal Navy, führt den kampfstärksten Verband der Briten seit dem Falklandkrieg 1982 bis in den Pazifik. Beteiligt sind auch andere Staaten. Damit wird nicht zuletzt ein Zeichen gegen China gesetzt.

Gut einen Monat nach der feierlichen Beisetzung ihres Mannes Prinz Philip, der am 9. April mit 99 Jahren verstorben war, nahm die britische Königin, Elizabeth II., am Samstag an einem historischen Ereignis der ganz anderen, aber nicht minder bedeutenden Art teil: In der südenglischen Hafenstadt und Marinebasis Portsmouth (Grafschaft Hampshire) besuchte die 95-jährige Monarchin das neue Flaggschiff der Royal Navy: den Flugzeugträger Queen Elizabeth.