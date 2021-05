Israel: Im Teufelskreis von Hass und Gewalt

Bei den jüngsten Ausschreitungen zwischen Juden und Arabern in Israel ist die Gewalt nirgendwo so eskaliert wie in der Kleinstadt Lod. Nun herrscht angespannte Ruhe, die Menschen haben Angst. Ein Lokalaugenschein.

Endlich ist Ruhe eingekehrt. Zwischen der Hamas in Gaza und Israels Armee schweigen die Waffen seit Freitagfrüh. Auch in Lod, einer arabisch-jüdischen Kleinstadt im israelischen Kernland, in der nächtelang jüdische und arabische Randalierer aufeinander losgingen, ist es nun wieder still. Doch in den Herzen der Menschen hier brodelt es.