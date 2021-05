Song Contest: Das Fest der wehenden Haare

Windmaschinen, schiefe Töne, schlechte Songs? Der Song Contest 2021 verspricht Verhasstes bzw. ESC-Gewohntes, aber heuer durchaus einige musikalisch bemerkenswerte Auftritte.

Wenn die Moderatoren bei der großen Eröffnung gleich selbst - aufgehübscht von Autotune - singen, lässt das zwar nicht zwingend auf einen schönen Pop-Show-Abend hoffen, doch einige Künstler haben dieses Jahr durchaus spannende Performances und Lieder anzubieten: Island, Malta, Frankreich, Italien und einige andere zählen zu den Favoriten. 26 Länder präsentieren im Finale ihre Songs. 3500 Zuseher in der Ahoy Arena sorgen schon einmal für gute Stimmung. Wir halten Sie hier in einem Live-Bericht auf dem Laufenden - mit ein bisschen Performance- und Song-Kritik!

Bisherige Höhepunkte nach 16 von 26 Liedern: Singende Moderatoren, gefühlvolles Belgien, kraftvolles Malta, ausdrucksvolle Schweiz, absurdes Deutschland.

18 - Litauen / The Roop

Angenehm reduziert kommt der Beat des litauischen Beitrags heuer daher. Choreografie und Outftitfarbe sorgen für den extra Kick. Discofieber aus dem Baltikum mit dem gewissen Etwas. Stimmlich musste der Sänger zu „Discoteque“ nicht allzu viel beisteuern.

17 - Bulgarien / Victoria

Zartere Töne hören wir in „Growing Up Is Getting Old“. Sicher und ausdrucksstark singt sich Victoria durch dieses nette Liedchen - großteils sitzend. Im zweiten Refrain kommt dann zwar kein Beat, dafür steht sie auf. Ist auch eine Art von Steigerung. Die lauteren Klänge lässt die junge Bulgarin ohnehin lieber bleiben. Muss für eine gute Performance auch nicht sein.

16 - Finnland / Blind Channel

„Dark Side“ der Pop-Skala, definitiv. Ein bisschen Erinnerung an „The Rasmus“ oder „Limp Bizkit“. Aber so hart ist der finnische Beitrag eben nicht, man könnte fast ein bisschen Mitsingen - zumindest beim „Ahay, ahay“ (oder so...). Und in der Performance lassen die beiden Sänger keine Punkte liegen, selbst die fake-spielenden Instrumentalisten schwingen ihre Instrumente Livekonzert-tauglich.

15 - Deutschland / Jendrik

Jendrik mag vielleicht eine gute Botschaft und Stimmung verbreiten, optisch fühlt man sich aber in die absurden ESC-Jahre der Jahrtausendwende zurückversetzt. Der instrumentale Refrain erinnert dann fast wieder an Alf Poier. Ob die tanzende und Trompete spielende Hand da noch etwas für Deutschland retten kann? Ein Gute-Laune-Song zwar, aber vielleicht etwas gar penetrant.

14 - Moldau / Natalia Gordienko

Wieder ein gutes Beispiel dafür, dass luftige Töne mehr Fokus benötigen, um sie 100 Prozent zu treffen (wenn die Musik dazu nur einen wummernden Bass für die Sängerin im In-Ear-Monitoring zur Orientierung bietet). Da haben heuer ausnahmsweise voraufgezeichneten Background-Sänger bei den anderen Teilen auch massiv mitgeholfen - vor allem, wenn das Mikrofon plötzlich abhandenkommt. Ansonsten: ganz cooler Beat und auch ganz nette Hook.

13 - Spanien / Blas Cantó

"Voy A Querdarme“ heißt der Song. Und wir gehen den üblichen Balladen-Aufbau. Close-ups und ein erster Refrain im Falsett gesungen, Nebelmaschine auf Hochtouren. Zweite Strophe mit Beat und dramatischer Gestik, weniger luftigen Sounds. Und im zweiten Refrain schließlich Vollgas - was im ersten Falsett war, ist nun ein vollerer Klang. Ob's am Ende dann gar so viel Falsett-Töne braucht, sei dahingestellt. Wenn man Power am Song-Höhepunkt will, könnte man sich doch für lautere Klänge entscheiden. Spanien heute leider nur Mittelklasse.

12 - Island / Da∂i Freyr og Gagnamagni∂

Das voraufgezeichnete Video haben wir auch schon im Halbfinale gesehen, da Band-Mitglieder positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insofern wenig Überraschendes... Insofern dürfen wir wiederholen, was wir schon am Donnerstag geschrieben haben: Der heurige Beitrag „10 Years“ ist eine eingängige Liebeserklärung, ihr fehlt vielleicht der letzte Pep. Trotzdem stark ist die Bühnenshow mit eigenwillig-prägnanter Choreografie. Anders, nerdig, aber selbstbewusst und cool.

11 - Schweiz / Gjon's Tears

Also stimmlich hat sich Gjon's Tears jedenfalls einen der härtesten Brocken des Abends vorgenommen mit vielen Klangwechseln. Die leisen Falsett-Töne im ersten Teil muss man mit Nervosität auch erst einmal treffen - und die „Jodel"-Effekte sitzen genauso wie die lauteren höhen Töne im Refrain, in denen der Sänger die Übergänge zwischen den Stimmklängen ("Brust- und Kopfstimme") geschickt überblendet. Und das alles mit der nötigen Portion Ausdruck. Nur im Radio werden wir den Song auch bei einem Sieg der Schweiz kaum hören.

10 - Griechenland / Stefania

Der Glitzer-Catsuit und die Greenscreen-Tricks lenken nur mangelhaft vom nicht wirklich Final-tauglichen Song ab. So ganz auf den Punkt hat die erst 18-jährige Stefania ihren Gesangspart leider auch nicht abgeliefert. Die Tänzer ohne Körper erwecken eher Fritz-Phantom-Assoziationen, als großes Bühnenshow-Staunen.

9 - Großbritannien / James Newman

Beat und Trompeten - und ein Goldkettchen. Ganz nette Partynummer - aber das Tanzen war nicht ganz so James Newmans Sache. Und wenn man als Zuseher Zeit hat, über die Jacke nachzudenken, ist das auch kein gutes Zeichen. Ansonsten: ganz coole Stimme mit einer dieser 0815-Radiotracks, die vielleicht mit einem berühmten Interpreten/DJ-Namen gar nicht so schlecht funktionieren würden am Musikstreaming-Markt.

8 - Serbien / Hurricane

Das ist wohl das, was man „Hairogrophy“ nennen könnte, also eine Choreografie mit exzessivem Haareinsatz. Der Song macht schon Stimmung, lädt zum Tanzen - aber nicht zwingend zu einer musiktheoretischen Abhandlung ein. Aber die drei Sängerinnen machen schon ordentlich Stimmung. Show is King. Und Windmaschine. Und Modulation. Dieses Lied ist Song Contest.

7 - Portugal / The Black Mamba

Das ist eine Stimme, der man auf jeden Fall einmal Aufmerksamkeit schenkt. Sänger Pedro Taborda singt ähnlich Macy Gray mit ganz viel „Twang“ - mit ganz viel heller Klangfarbe und diesem leicht engem, „nervigem“ Sound, der in der entspannten Nummer „Love Is On My Side“ aber perfekt zur Geltung kommt. Und das Lied ist auch ganz nett.

6 - Malta / Destiny

19 Jahre und diese Stimme, das ist schon einmal wirklich bemerkenswert. Dunkle Stimmfarbe gepaart mit ausgereifter Stimmtechnik. Ein leichtes Knödeln a la Shakira nehmen wir gerne in Kauf. Dass der Refrain ein Elektronik-Swing ist und eigentlich nicht gesungen wird, entspricht dem Zeitgeist. Die Choreografie hätte dafür ein bisschen exakter sein können. Aber wenn Destiny in der Bridge (dem musikalisch anders gestalteten Teil vor den letzten Refrains) ihre Botschaft in die Arena schreit, jubelt die Menge. Verwackelter Ton oder nicht - das ist dann völlig egal.

5 - Russland / Manizha

Ein bisschen Ethnomix hat noch keinem ESC-Beitrag geschadet. Die zwei Teile des Liedes „Russian Woman“ passen vielleicht nicht schlüssig zusammen, aber der Beat und die Eindringlichkeit und energiegeladene Performance von Manizha ergeben dann schlussendlich doch eine kraftvolle Nummer. Ferngesteuertes-Riesenkleid? Ja, bitte! Und dann auch noch ein Lied mit Empowerment-Botschaft aus Russland, auch nicht schlecht!

4 - Belgien / Hooverphonic

In der ORF-Vorschau am Dienstag wurde der mangelnde Song-Aufbau bzw. -Höhepunkt bemängelt. Aber der Refrain ist doch super-eingängig. Der Style und das Genre bleiben (wie doch alles beim ESC) Geschmackssache. Aber es ist doch einer dieser Songs, die einen Inhalt ausstrahlen und Inhalte nicht nur via LED-Leinwände transportieren. Abgesehen davon, dass die Komposition durchaus ungewöhnlichere Harmoniefolgen verwendet.

3 - Israel / Eden Alene

Die Haare wehen bei Israel Turmfrisur-bedingt weniger. Eden Alene viele Stimmfarben von hauchig- bis laut. Im Refrain mit den Beats gibt es dafür weniger zu singen. Dafür einen etwas verwackelten hohen Ton am Ende der Bridge und dann noch ein Mariah-Carey-Gedächtnis-Whistleton-Showdown am Ende zum Drüberstreuen. Auch nicht schlecht, aber auch nicht zwingend schlüssig. Guter Radio-Track eigentlich, aber für den ESC-Sieg vielleicht zu wenig druckvoll.

2 - Albanien / Anxhela Peristeri

Windmaschine ohne Ende, hätten hier nicht doch ein paar zusätzliche Tänzer für Stimmung sorgen können? Volles Drama in der Stimme und Gestik ohne Ende. Längere Instrumentalphasen verschaffen eine verblüffend angenehme Ruhephase. Das Lied hat es schon in gefühlt Hunderten ESC-Versionen gegeben.

1 - Zypern / Elena Tsagrinou

Der Lady Gaga-Schmäh ging im Halbfinale auf. „Bad Romance“ lässt nicht nur dezent grüßen. Die Choreo sitzt, der Gesang solide, brennen tut's auch im Hintergrund - na dann? Ab in die Top Ten. Aber mehr wohl nicht.