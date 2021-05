Diese fünf Aktien haben 50 Prozent Kurspotenzial oder gar mehr

Warum man sich bei der Geldanlage einen guten Rat bei der Philosophie holen soll - und mit welchen fünf Aktien man jetzt vermutlich einen guten Griff macht.

Natürlich bleiben Sorgen wegen der anziehenden Inflation ein wichtiges Thema für den Aktienmarkt. Im Unterschied zu den vorigen beiden Kolumnen wollen wir ihnen diesmal aber nicht wieder den prominentesten Platz einräumen. Der kommt heute nämlich der Aufklärung zu.

Sie ist ja ein konstitutives Element des Abendlandes und stets gefährdet. Ihre Essenz besteht in der Erklärung des Philosophen Immanuel Kant, Aufklärung sei „der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit“. Selbstverschuldet sei die Unmündigkeit, wenn es nicht am Verstand mangle, sondern an Entschlossenheit und Mut, „sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen“. Also schreibt Kant: „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“

Auch an der Börse wird dieser Imperativ aktuell wieder insofern bedeutender, als ja das Phänomen von Massenbewegungen unter der Anleitung von Gurus gehäufter auftaucht – wie eben in der Gesellschaft auch. Besonders verlockend sind sie, wenn sie im Namen des Guten und als Revolution gegen das bestehende System daherkommen. So geschehen beim Aufstand der Kleinanleger gegen die angeblich bösen Leerverkäufer bei der Aktie von GameStop zu Jahresbeginn. Außer wilden Verwerfungen ist nichts geblieben. Und aktuell wirft das Geschehen rund um Kryptowährungen, die ja etwas anarchistisch das Finanzsystem auf den Kopf stellen wollen, Fragen auf. Die Community hatte sich zuvor an den Tesla-Gründer und temporären Bitcoin-Fan Elon Musk gehalten, der nur ein Wort zu sagen brauchte, damit sich alle wohl fühlten. Als er aus einer Laune – oder einem Kalkül – heraus den Ton änderte und den Bitcoin diese Woche abstürzen ließ, fühlten sich alle mies.

Im Sinne Kants ist also festzuhalten, dass man auch gegenüber Gurus einer angeblich guten Sache kritisch bleiben soll. Und dass man sich bei der Geldanlage an den Rat von Starinvestor Warren Buffett halten soll, nur das zu kaufen, was man auch wirklich versteht.

Zurück zur Inflationsangst. Ja, sie verunsichert weiter den Markt, auch wenn sie vielleicht überzogen ist. In der Nähe der Allzeithochs fehlt im Moment etwas Fantasie für mehr, zumal die Firmenbilanzen angesichts der auslaufenden Berichtssaison rar werden.

Geld verdienen kann man freilich auch jetzt. Vermutlich sehr gut sogar beispielsweise mit einem deutschen Immobilienkonzern.