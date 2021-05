Ringen: Inder Kamar wegen Mordermittlungen verhaftet

Zweifacher Olympia-Medaillengewinner Sushil Kumar wurde in Neu-Delhi verhaftet. Er bestreitet die Vorwürfe.

Der zweifache Olympia-Medaillengewinner im Ringen, der Inder Sushil Kumar, ist am Sonntag im Zuge von Mordermittlungen an einem indischen Ringer in Neu-Delhi verhaftet worden. Kumar und ein zweiter Mann sind vor einem Court angehört worden. Kumar sagte, er habe sich nichts zuschulde kommen lassen, ein Antrag auf eine Kaution wurde aber abgelehnt.

Die Polizei in Delhi hatte nach einer Rauferei am 4. Mai außerhalb eines Stadiums, im Zuge derer drei Leute ins Spital gebracht werden mussten, einen Haftbefehl verhängt.

Einer der Betroffenen, ein früherer nationaler Juniorenmeister, erlag seinen Verletzungen. Kumar gilt auch mit 37 als Gesicht des indischen Ringens, nachdem er 2012 Silber und 2008 Bronze bei den Olympischen Spielen geholt hatte.