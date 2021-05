Als Berlin aus dem 200-tägigen Tiefschlaf geweckt wurde

Am Rande des Tempelhofer Felds, das früher Flugplatz war und jetzt Naherholungsgebiet ist, breitet sich Nervosität aus. Der Wirt verrückt die Tische – eineinhalb Meter Abstand – und stellt sich innerlich auf Diskussionen mit den Gästen ein. Sie müssen, sofern nicht vollständig geimpft oder genesen, einen negativen Test vorlegen, der in Berlin anders als in Wien auch nicht älter als 24 Stunden sein darf. „Bin ich das Gesundheitsamt?“, fragt der Wirt rhetorisch. Er hat ein mulmiges Gefühl.



Tegel-Comeback

Ein paar Hundert Meter weiter breitet sich ein Koloss aus Naturstein aus. Der alte Flughafen Tempelhof. Früher einmal landeten hier Passagiermaschinen, jetzt landen hier Spritzen in den Oberarmen der Impfwilligen. Der Hangar ist Impfzentrum, genau wie der zweite Kultflughafen Tegel. Falls man dieser Tragödie etwas Positives abringen will, dann vielleicht, dass „Tegel“, von vielen Berlinern innig geliebt, nur wenige Monate nach der Schließung ein Comeback feiert, zweckentfremdet als Impfzentrum. Hausärzte impfen seit einem Monat jeden mit AstraZeneca. Also solang der Vorrat reicht. Für das unpopuläre Vakzin wurde die Impfpriorisierung aufgehoben. Wie auchimmer. Früher Abend im Szeneviertel Prenzlauer Berg. Der Andrang ist gewaltig. In den Bars und Cafés nippen Gäste am Cocktailglas,beißen ins Avocadobrötchen oder prosten sich mit dem Bier zu. Die zufriedenen Gesichter erzählen die halbe Geschichte. „Befreiend, einfach nur befreiend“ sei dieser Abend, sagt Carl (35). Vor dem Prater, Berlins ältestem Biergarten, bildet sich eine 100 Meter lange Schlange, wie man sie dort erst selten gesehen hat. Zwei Studenten aus Hannover warten aufgeregt am Eingang. „Fühlt sich an, wie das erste Mal Fortgehen mit 15“, sagt Tim (24). Er wohnt seit Oktober in Berlin, aber gelebt hat er in der Stadt noch nicht.

Abends im Biergarten. Am Nebentisch fällt ein junger Mann von der Bank. Und schiebt das auf „Unebenheiten“ im Boden. Gelächter. Rundblick um 23 Uhr: Der Gastgarten ist noch gut gefüllt. In Berlin gibt es keine Sperrstunde. Aber nach 23 Uhr darf kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Weshalb viele kurz vor 23 Uhr taktisch und doppelt bestellen. Draußen in der Allee blitzt Blaulicht. Jemand hat randaliert, sagt der Polizist. Einen Abend lang wirkt Berlin fast wieder wie Berlin. Im Guten wie im Schlechten.

Impfstoff für alle - in der Theorie Öffnungen. In der 3,8-Millionen-Stadt hat rechtzeitig zum Pfingstwochenende die Außengastronomie geöffnet genauso wie Museen, Zoos und Schwimmbäder. Hotels und Innengastronomie sind noch zu, und die Schulen bleiben bis zum Sommer im Wechselunterricht. Trend. Die 7-Tage-Inzidenz war zuletzt auch in Berlin im Schnitt deutlich auf unter 60 gesunken. Impfen. In Berlin wurde schon vor einem Monat die Impfpriorisierung für AstraZeneca aufgehoben. Das heißt, dass sich von Hausärzten jeder mit dem Vakzin impfen lassen kann, unabhängig von Beruf, Alter und Vorerkrankungen. Sofern man einen Termin erhält. Am 7. Juni soll deutschlandweit auch für die anderen Impfstoffe die Priorisierung fallen.