Fest der Triebe und Liebe: "Poppea" in der Staatsoper

Die Tänzer - in ihrer Mitte; Slávka Zámečníková als Poppea - schaffen ästhetische Bilder aus ihren Körpern.

In seiner Inszenierung von Claudio Monteverdis „L'incoronazione di Poppea“ befriedigt Jan Lauwers die Schaulust auf vielfältige Weise; der Concentus Musicus bringt dazu die entsprechende Klangfülle. Slávka Zámečníková begeistert in der Titelpartie.

Überbordende Lebenslust gepaart mit fast nicht erträglicher Gewalttätigkeit: Jan Lauwers' Inszenierung von Monteverdis „L'incoronazione di Poppea“ führt beides permanent vor Augen. Da wird gezüchtigt, gerungen, da werden Menschen an den Haaren weggezogen, durch die Luft oder auf den Boden geworfen. Zugleich schmiegen sich Körper in offensichtlichen Stellungen aneinander, Sehnsucht wird ebenso in Bewegung übersetzt wie Lust und Begierde. Alles ist ständig im Fluss.