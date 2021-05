Lukaschenkos Spezial-Operation: Flugzeugentführung nach Minsk

Die Ryanair-Maschine machte einen ungeplanten Zwischenstopp in Minsk und hob mit einigen Personen weniger erst nach mehreren Stunden wieder ab.

Um einen Oppositionsaktivisten und Blogger in die Hände zu bekommen, veranlassten belarussische Behörden die Landung eines Passierflugzeugs auf ihrem Territorium. Nun drohen Konsequenzen von EU-Seite.

Nach der erzwungenen Landung einer Passagiermaschine in Minsk und der anschließenden Verhaftung des Bloggers Roman Protassewitsch drohen dem Regime von Alexander Lukaschenko neue internationale Strafmaßnahmen. Mehrere europäische Länder haben sich für neue Sanktionen ausgesprochen, darunter Polen und Litauen. Ratspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einer „Entführung“. US-Außenminister Anthony Blinken verlangte die Freilassung des verhafteten Bloggers. Auch Österreich hat den Vorfall verurteilt. Bei einem EU-Gipfel in Brüssel am Montagabend soll ein gemeinsames europäisches Vorgehen beraten werden.

Was sich am Sonntag im Luftraum über Belarus zutrug, war allem Anschein nach eine Spezialoperation auf Geheiß des autoritären belarussischen Machthabers Alexander Lukaschenko. Der Vorfall zeigt, dass Lukaschenko im Kampf gegen politische Gegner keine Skrupel mehr kennt, zur Sicherung seiner Macht zu hochriskanten Aktionen bereit ist und dabei sogar Unbeteiligte gefährdet: Mehr als 170 Menschen aus zwölf Ländern befanden sich für mehrere Stunden in der Gewalt der Minsker Behörden.