Eine Fußnote brach Österreichs Belarus-Blockade

Diese Sanktionen gegen 78 belarussische Bürger sowie acht Unternehmen wurden sofort im EU-Amtsblatt veröffentlicht und somit geltendes Recht. Insgesamt sind nun 166 Personen und 15 Unternehmen sanktioniert. Noch nicht in Kraft, aber seit Montag politisch vereinbart, ist der nächste Schritt der EU-Sanktionspolitik gegen das Regime in Minsk. Sanktionen gegen ganze Sektoren der belarussischen Wirtschaft werden von den Staats- und Regierungschefs beim Europäischen Rat am Donnerstag den Sanctus erhalten und gleich danach ebenfalls im Amtsblatt veröffentlicht werden können.

Schlag gegen Schlüsselsektoren

Ölraffinerieprodukte und vor allem Kalium, das für die Herstellung chemischen Düngers wichtig ist und von dem das Lukaschenko-Regime laut EU-Statistik im vorigen Jahr Lieferungen im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro in die Union exportierte, können dann nicht mehr in die EU verkauft werden. Rohöl hingegen darf Belarus weiterhin exportieren. Auch der Holzsektor ist vorerst von EU-Sanktionen verschont. Das soll, so wird hinter Brüsseler Kulissen gemunkelt, auf das starke Lobbying Polens, Lettlands und Litauens zurückzuführen sein, die Hauptabnehmer belarussischen Holzes.

Schallenberg: „Fehlmeldung“

Beim Finanzsektor und der Frage, wie weit die Kreditvergabe von Banken sanktioniert werden soll, stellte sich Österreich bis Donnerstag quer. Hintergrund: Die Priorbank, Tochter der Raiffeisenbank International, ist die einzige westliche Bank mit belarussischer Niederlassung. Doch dann gab Österreich nach. Die Botschaft vom Minoritenplatz hingegen lautet: Wir waren nie dagegen. „Wir haben nie Widerstand geleistet, das ist eine völlige Fehlmeldung“, sagte Außenminister Alexander Schallenberg am Montag in Luxemburg.

Tatsächlich jedoch standen seine Diplomaten auf der Bremse. Grund: Ausnahmen für die Bereitstellung von Darlehen, um humanitäre Hilfe zu finanzieren. In Brüssel sorgte dieser Einwand aus Wien für Verwunderung. „Dafür gibt es bewährte Verfahren“, sagte ein EU-Diplomat zur „Presse“. So fügte man dem Sanktionstext folgende Fußnote hinzu: „Rechtliche Definitionen und Ausnahmen wie zum Beispiel für humanitäre Zwecke, regulatorische Anforderungen und Exportfinanzierung sollen ausgearbeitet werden, gemäß der etablierten Praxis.“ Das habe keine rechtliche Wirkung, fügte der Diplomat hinzu: „Ich habe also keinen Schimmer, wieso das ein Problem für Wien war.“